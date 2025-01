Miss Argentina perde título após críticas a brasileira

Magalí Benejam, que ocupava o título de Miss Argentina, foi destituída de sua coroa pela organização do Miss Universo após expressar críticas contundentes sobre a competição e sobre a representante brasileira, Luana Cavalcante. A controvérsia surgiu em uma entrevista concedida ao youtuber King Lucho em dezembro do ano passado, onde a argentina de 30 anos levantou questões sobre a integridade do concurso.

Benejam relatou que, ao ser anunciado o top 5 do Miss Universo 2024, notou um semblante de surpresa entre os jurados. “Eles começaram a trocar olhares como se dissesse: ‘Não foi isso que escolhemos’. Foi nesse momento que percebi que havia algo errado. Sempre foi manipulado, todos os anos”, insinuou a ex-miss, sugerindo que a escolha das vencedoras poderia estar previamente definida.

A edição deste ano do Miss Universo teve como vencedora a dinamarquesa Victoria Theilvig, enquanto Benejam ficou na 12ª posição. Em suas declarações, ela ainda comentou sobre Luana Cavalcante, afirmando que a brasileira não conseguiu avançar para o top 30 e insinuando que ela “ficou onde deveria estar”. Magalí criticou também a forma de comunicação da miss brasileira, relatando que, apesar de dominar o português perfeitamente, Luana respondeu apenas em inglês quando tentou se comunicar.

A ex-miss interpretou essa resposta como um sinal de antipatia por parte da representante brasileira, exacerbando ainda mais a rivalidade histórica entre Brasil e Argentina no cenário das competições internacionais.

Em resposta às declarações de Benejam, a organização do Miss Universo divulgou uma nota enfatizando seu compromisso com os valores de diversidade e inclusão. “Nossos princípios são voltados para celebrar a diversidade e respeitar todos os indivíduos, independentemente de suas origens ou crenças. As atitudes e palavras de nossos representantes devem refletir esses valores inabaláveis aos quais todos os participantes se comprometem ao entrar na comunidade Miss Universo”, afirmou a entidade.

A situação destaca não apenas as tensões entre as participantes de diferentes países, mas também levanta questionamentos sobre a transparência dos processos seletivos nas competições de beleza.