MIS realiza sessão gratuita de documentário sobre Toquinho

No dia 27, às 19h, o MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, realiza uma edição especial do programa Doc.MIS. Na ocasião, será exibido o documentário que conta a história de um dos nomes mais prestigiados da história da música brasileira, Toquinho, no longa-metragem “Toquinho: encontros e um violão”, dirigido por Erica Bernardini. A sessão é gratuita e os ingressos devem ser retirados na bilheteria física do MIS com uma hora de antecedência.

Um tributo ao célebre violonista e cantor brasileiro Antonio Pecci, conhecido artisticamente como “Toquinho”, este filme de Érica Bernardini vai além do simples documentário musical. Explora a vida pessoal e artística do mestre, entrelaçando performances musicais a momentos de reflexão sobre suas experiências mais íntimas e significativas. Através das palavras do próprio Toquinho e das pessoas próximas a ele, o filme pinta um retrato tocante de um artista que deixou uma marca indelével na música mundial.

Serviço | Doc.MIS – “Toquinho: encontros e um violão”

Data: 27.11, às 19h

Local: Auditório MIS

Avenida Europa, 158 – Jd. Europa – São Paulo

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS)

Classificação: livre

