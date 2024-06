MIS realiza sessão do filme Talking about trees seguida por bate-papo com Pedro Bial e convidados

No dia 21 de junho, o MIS (instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo) traz ao público um evento especial, dentro da programação paralela à exposição Maio Fotografia no MIS 2024. Às 21h, acontece sessão do “Talking about trees”, seguida um bate-papo com Pedro Bial e Paula Freire Santoro, com mediação de Vanessa Rabello. A atividade dialoga com a série de fotos Uma rua chamada cinema, de Sérgio Poroger, mostra integrante do Maio Fotografia 2024.

Sobre o filme

“Talking about trees” (dir. Suhaib Gasmelbari, França/Alemanha/Sudão/Chade/Qatar, 2019, 93 min, 10 anos) – Quatro membros veteranos do Sudanese Film Club embarcam em uma jornada na qual pretendem reviver o cinema antigo para trazer a cultura cinematográfica de volta ao seu país. No país em crise, os quatro amigos encontram uma resistência insuperável.

Sobre os debatedores

Paula Freire Santoro é arquiteta e urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) e coordenadora do LabCidade FAU-USP. Em seu mestrado, abordou a relação do espaço urbano com as salas de cinema em São Paulo.

Pedro Bial é jornalista, escritor, cineasta, poeta e apresentador. Ainda estudante ginasial, iniciou-se como cineclubista. Começou sua vida profissional como curta-metragista. No jornalismo, teve atuação mais marcante como correspondente internacional, entre 1988 e 1996. Atualmente, comanda o talk show Conversa com Bial e os programas Linha Direta e Som Brasil. Atua principalmente na televisão, sendo conhecido por ter apresentado os programas Fantástico, Big Brother Brasil e Na Moral.

Vanessa Rabello é formada em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo e é locutora pela Radioficina. Com passagem por assessoria de imprensa, atua em rádio há dez anos, tendo passagens por reportagem de rua na Rádio SulAmérica Trânsito e reportagem aérea para as rádios do Grupo Bandeirantes. Além de locutora de rádio, é locutora comercial, apresentadora, mestre de cerimônias, influenciadora e comunicadora. Atualmente, pode ser ouvida na rádio Alpha FM, de segunda à sexta-feira, das 06 às 10 da manhã.

Sobre a exposição “Maio Fotografia no MIS”

Com curadoria do diretor-geral do MIS, André Sturm, integram esta edição do Maio Fotografia no MIS exposições de: Sebastião Salgado, aclamado fotógrafo brasileiro, numa série jamais vista sobre a Revolução dos Cravos em Portugal, 50 anos atrás; Thereza Eugênia, fotógrafa baiana que registrou de forma íntima o convívio de artistas brasileiros no Rio de Janeiro das décadas de 1960 a 1980; Sergio Poroger, que traz um resgate, esteticamente belo e ao mesmo tempo triste e necessário, dos cinemas de rua do Brasil e do mundo; Gabriel Chaim, experiente fotojornalista paraense, que cobriu diversas guerras, em registro do seus últimos dez anos na linha de frente da missão de registrar em imagens esses horrores e reunir as fotografias em exposição inédita e lançamento de livro; e Bruno Mathias, fotógrafo selecionado pelo programa Nova Fotografia do MIS, com uma produção que nos remete à fantasia de paisagens tradicionais. Além dos fotógrafos mencionados, a exposição conta com uma seleção da Coleção Allan Porter, trazendo imagens icônicas da memória coletiva do séc. XX e uma curadoria especial na coleção do próprio Acervo MIS, com quatro fotógrafas engajadas e com diferentes perspectivas por trás das lentes.

Sobre a mostra “Uma rua chamada cinema” | Sergio Poroger

Nesta exposição, com curadoria de João Kulcsár, somos convidados por Sergio Poroger a embarcar em uma jornada imagética pelo universo do cinema de rua, onde cada esquina nos conduz a novas aventuras, revela alguns segredos e nos transporta para o fascinante universo paralelo da sétima arte. Em cada clique, o fotógrafo revela sua paixão e reverência pela sétima arte. Suas fotografias retratam não apenas os espaços físicos, mas também as pessoas que trabalham incansavelmente nos bastidores para que um filme ganhe vida numa sala de cinema, desde os bilheteiros até os projetistas, passando pelos vendedores de pipoca. É, portanto, uma homenagem não apenas à arte do cinema, mas também aos profissionais que tornam possível essa mágica.

