MIS realiza Mostra de Cinema da Moldávia

Nos dias 09 e 10 de agosto, o MIS (instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativas do Governo do Estado de São Paulo), em parceria com o Consulado da Moldávia no Brasil, realiza a Mostra de Cinema da Moldávia, com sessões gratuitas de curtas e longas-metragens de produções recentes do país. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do Museu.

Programação | Mostra de Cinema da Moldávia

09.08, às 19h | Auditório LabMIS

“Aripi”

(dir. Dmitri Voloshin, Moldávia, 2019, 8 min, livre)

Cena do filme “Aripi”. Imagem: divulgação

Esta história é sobre um astronauta que, quando criança, sonhava em voar e ser livre. E agora ele parece estar voando no céu, mas na verdade está trancado na cápsula de uma espaçonave. Um dia, problemas menores levam a problemas maiores, fazendo com que a nave perca o controle e entre em colapso na Terra. Agora, o astronauta vai mais uma vez abrir as asas dos seus sonhos e voltar à infância.

“Ce Zici?”

(dir. Ioana Vatamanu-Margineanu, Moldávia/Romênia, 2021, 22 min, 12 anos)

Cena do filme “Ce Zici?”. Imagem: divulgação

Um casal, Ana (Corina Rotaru) e Alex (Vlad Sabajuc), pega carona de Chisinau a Grigoriopol. O carro que para e vai buscá-los é dirigido por Victor (Tudor Andronachi), um motorista bastante duvidoso, tanto em suas ações quanto nas perguntas incômodas que faz aos jovens. A tensão aumenta ao longo do caminho até que, no final, algo acontece.

“Today artist, tonight taxist”

(dir. Dumitru Grosei, Moldávia, 2018, 14 min, 16 anos)

Cena do filme “Today artist, tonight taxist”. Imagem: divulgação

O filme narra as últimas horas da vida de um jovem perdedor de Chisinau, que não é roqueiro, nem motorista de táxi, nem mesmo namorado. Como consequência, ele sofre um acidente, no qual morre com um cliente alemão, que veio procurar o túmulo de seu avô, morto na Segunda Guerra Mundial.

10.08, às 15h | Auditório MIS

“9 vieti”

(dir. Ivan Naniev, Moldávia, 2018, 25 min, 12 anos)

Cena do filme “9 vieti” . Imagem: divulgação

O filme conta a história de um jovem que começa a viver somente depois de morrer. O herói principal tem a chance de viver os últimos 365 dias mais uma vez. É assim que ele descobre Deus e os verdadeiros valores.

“Salix Caprea”

(dir. Valeriu Andriuta, Moldávia, 2018, 30 min, 12 anos)

Cena do filme “Salix Caprea”. Imagem: divulgação

Um prefeito de uma aldeia, juntamente com o policial local, “interrogam” um suposto ladrão. Mas um telefonema do chefe da cidade muda radicalmente a situação. Ele informa que, para o dia seguinte, está marcada uma visita inesperada dos principais chefes do partido, juntamente com uma delegação da América.

10.08, às 17h | Auditório MIS

“Sibéria din Oase”

(dir. Leontina Vatamanu, Moldávia, 2020, 85 min, 10 anos)

Cena do filme “Sibéria din Oase”. Imagem: divulgação

O filme é baseado nas confissões de quatro protagonistas que foram recolhidos à força e enviados para a Sibéria na segunda onda de deportações na noite de 6 para 7 de julho de 1949. Cada segmento tem uma história separada, que, juntas, apontam para os horrores e os dramas pelos quais dezenas de milhares de bessarabianos passaram durante o período stalinista.

10.08, às 19h | Auditório MIS

“Anişoara”

(dir. Ana-Felicia Scutelnicu, Moldávia, 2016, 106 min, 12 anos)

Cena do filme “Anişoara”. Imagem: divulgação

Anişoara, de 15 anos, mora com seu pai Petru e seu irmão mais novo, Andrei, em uma vila tranquila, vivendo entre as colinas de um pitoresco vale da Moldávia. A diretora Ana-Felicia Scutelnicu pinta um retrato visualmente deslumbrante e poético dos últimos dias da infância. No verão, Anişoara e seus amigos vão para a colheita, e ela aprende sobre o amor pela primeira vez. No outono, chega um estranho turista alemão, que passará um breve momento em sua vida. No inverno, Anişoara descobre o mar pela primeira vez, com Dragosh, o jovem por quem ela está apaixonada. Na primavera, a garota anseia por Dragosh, mas ele finalmente retorna com uma surpresa. Este é o último ano da infância de Anişoara neste vale, antes de deixá-lo para sua nova vida adulta.

Mostra de Cinema da Moldávia

