MIS prorroga exposições “Ney Matogrosso” e “Jovem Guarda 60 anos” até 21/4

O Museu da Imagem e do Som (MIS), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, anunciou a prorrogação das exposições “Ney Matogrosso” e “Jovem Guarda 60 anos” até o dia 21 de abril. A data marca o feriado de Tiradentes, quando o museu abrirá excepcionalmente para visitação. O ingresso custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e dá acesso às duas mostras. Às terças-feiras, a entrada é gratuita.

Homenagem a Ney Matogrosso

A exposição inédita “Ney Matogrosso” apresenta um percurso cronológico pela trajetória do artista, desde sua estreia como vocalista do Secos & Molhados até seu mais recente álbum, “Nu com minha música”. Dividida em seis áreas, a mostra reúne figurinos icônicos, adereços, capas de discos, documentos, pôsteres e registros audiovisuais. O público poderá conferir trechos de uma entrevista exclusiva concedida ao programa Notas Contemporâneas, além de fotografias emblemáticas de todas as fases do cantor, assinadas por Madalena Schwartz, Thereza Eugênia, Ary Brandi e Daryan Dornelles.

A curadoria é de André Sturm, diretor-geral do MIS, com textos do jornalista Julio Maria, autor da biografia “Ney Matogrosso – a biografia”. O projeto expográfico foi desenvolvido pelos arquitetos Juan Cabello Arribas e Viviane Sá. A exposição tem parceria do SENAC e apoio da Paris Filmes.

Os 60 anos da Jovem Guarda

Em celebração às seis décadas da Jovem Guarda, movimento que revolucionou a música brasileira nos anos 1960, a exposição “Jovem Guarda 60 anos” reúne álbuns raros, fotografias, capas de revistas, matérias de jornais e itens pessoais dos artistas que marcaram época. O público poderá conferir objetos icônicos, como o primeiro disco de Roberto Carlos, além de cartazes e trechos dos filmes estrelados pelo cantor, como “Roberto Carlos em ritmo de aventura” (1968) e “Roberto Carlos e o diamante cor-de-rosa” (1970).

A mostra também traz entrevistas do programa Notas Contemporâneas, com depoimentos de Martinha, Eduardo Araújo, Sérgio Reis, Jerry Adriani, Wanderléa e Luiz Ayrão. O acervo é fruto do trabalho do jornalista Washington Morais, responsável por uma vasta pesquisa sobre o movimento.

Serviço | Ney Matogrosso e Jovem Guarda 60 anos

Data: até 21 de abril de 2025

Horários:

Terça a sexta: 10h às 19h

Sábado: 10h às 20h

Domingo: 10h às 18h

Ingressos:

R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

Terças-feiras gratuitas

Parceria B3: terceira quarta-feira do mês com entrada gratuita (retirada apenas na bilheteria física do MIS)

Local: Museu da Imagem e do Som – MIS | Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo