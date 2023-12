MIS promove diversos eventos gratuitos voltados para os fãs de cinema em SP

A programação de dezembro no Museu da Imagem e do Som (MIS) é composta de eventos gratuitos voltados para os apreciadores de cinema.

Além da pré-estreia de dois curtas-metragens, o museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo oferece também uma masterclass sobre digitalização de longas, um bate-papo com o cineasta Leandro D’Errico e uma sessão especial do filme “Durval Discos”, de Anna Muylaert, remasterizado em 4K em comemoração ao seu aniversário de vinte anos.

Confira os detalhes abaixo e programe-se.

13 de dezembro: Pré-estreia + bate-papo | “Proibido atuar”

Pré-estreia do curta-metragem “Proibido atuar” (dir. Amanda Augustin e Leandro D’Errico, Brasil, 2023, 35 min, livre). Após a sessão, haverá uma conversa com o diretor do filme, Leandro D’Errico, que abordará o processo de produção do longa e o mercado de atuação no Brasil.

“Proibido atuar” é um documentário que explora o universo dos atores brasileiros e a evolução dos métodos de interpretação no mercado audiovisual nacional. Por meio de entrevistas dinâmicas com profissionais experientes, o filme procura investigar as especificidades de ser um ator no Brasil e as inúmeras facetas que moldam a arte da atuação.

16 de dezembro: Lançamento do curta-metragem “Trupe fantasma”

O MIS exibe o curta-metragem “Trupe fantasma” (Dir. Rica Mantoanelli, 30 min, livre), uma realização do Estúdio B por meio do curso “Luz, Câmera, Ação”. Produzido pelos alunos do curso, o filme tem quatro versões diferentes, e em cada uma delas o elenco é modificado. O MIS recebe a primeira exibição das produções e conta com a presença das equipes realizadoras.

No curta, em um imóvel à venda, um grupo de fantasmas artistas – antigos alunos de uma escola de teatro que ali funcionava – se recusa a deixar o passado para trás. Esses espíritos mantêm viva a esperança de que a escola de arte volte a brilhar. Quando Marta, com planos de transformar o local em um spa, visita a propriedade com sua filha adolescente, Emma – uma amante das artes em segredo –, os fantasmas intervêm.

“Trupe fantasma” é uma história que explora temas de esperança, conexão e paixão pelas artes, ilustrando como o teatro, a música e a dança podem unir mundos e corações.

19 de dezembro: Sessão Vitrine Petrobrás + Masterclass | “Durval Discos

A Sessão Vitrine Petrobras é um projeto de distribuição de filmes brasileiros em salas de cinema comerciais realizado pela Vitrine Filmes. Com estreias a preços reduzidos, o projeto realiza sessões com debates e oficinas, com o principal objetivo de potencializar a formação de público para o cinema, promovendo a democratização das produções brasileiras.

Nesta nova edição, a Sessão Vitrine Petrobras também promove, pela primeira vez, o resgate da história do audiovisual nacional, com filmes de patrimônio remasterizados. “Durval Discos” (Dir. Anna Muylaert, Brasil, 2002, 96 min, 12 anos), de Anna Muylaert, inaugura o projeto, sendo remasterizado em 4K em comemoração ao seu aniversário de vinte anos.

Antes da sessão, será oferecida a masterclass “Digitalização e curadoria de filmes de patrimônio: conceitos e práticas” com Débora Betruce, responsável pela supervisão de digitalização do longa-metragem. O intuito é aguçar o olhar do espectador para as técnicas apresentadas na oficina.

“Durval Discos” conta a história do solteirão Durval, que, para ajudar sua mãe, contrata uma candidata que faz quitutes extraordinários. Mas ela desaparece depois de dois dias, deixando sua filha, a pequena Kiki, que mudará a vida da pequena família.

Serviço

Pré-estreia + bate-papo | “Proibido atuar”

Local: Auditório MIS |Museu da Imagem e do Som (MIS)

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: 13/12, às 19h30

Ingresso: gratuito (retirada uma hora antes da sessão na bilheteria do MIS)

Classificação: livre

Lançamento do curta-metragem “Trupe fantasma”

Local: Auditório MIS |Museu da Imagem e do Som (MIS)

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: 16/12, às 18h30 e às 20h30

Ingresso: gratuito (retirada uma hora antes de cada sessão na bilheteria do MIS)

Classificação: livre

Sessão Vitrine Petrobrás + Masterclass | “Durval Discos”

Local: Auditório MIS |Museu da Imagem e do Som (MIS)

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: 19/12, às 19h

Ingresso: gratuito (retirada uma hora antes da sessão na bilheteria do MIS)

Classificação: 12 anos