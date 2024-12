MIS participa da campanha “Sonhar o Mundo” com instalação interativa gratuita

Em dezembro, o MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, participa da campanha anual Sonhar o Mundo, que em 2024 se debruça sobre o tema “Educação para os Direitos Humanos”, com uma ação especial. Entre os dias 10 e 13, o Educativo MIS convida o público a refletir sobre o papel dos museus na sociedade e sua relação com os direitos humanos com uma instalação interativa, em que os participantes escrevem sugestões nos papeis à disposição e as depositam no varal colaborativo, localizado na entrada do Museu.

O Programa Sonhar o Mundo é uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do SISEM, que busca articular e mobilizar discussões sobre a atuação dos museus em respeito e defesa dos Direitos Humanos. O tema proposto para a edição 2024 busca refletir sobre como os museus podem atuar como agentes na educação para os direitos humanos.

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Sonhar o Mundo 2024

Local: Foyer MIS – Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: 10 a 13.12, das 10h às 19h

Ingresso: gratuito

Classificação indicativa: livre