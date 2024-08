MIS inaugura quarta exposição do programa Nova Fotografia 2024

No dia 20 de agosto, o MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, estreia a mostra inédita “Onde termina a árvore e começa o resto do mundo?”, da fotógrafa Daniela Balestrin. Esta é a quarta exposição do programa Nova Fotografia 2024, e segue em cartaz até o dia 29 de setembro, na sala Maureen Bisilliat, com entrada gratuita.

O Nova Fotografia é um projeto anual do MIS que seleciona, através de convocatória aberta ao público, seis novos fotógrafos para uma exposição individual no museu. A seleção fica a cargo do Núcleo de Programação, com supervisão e coordenação da curadoria geral do MIS. São selecionadas séries fotográficas inéditas, de profissionais que se destacam por sua originalidade técnica e estética. Após o período em exposição, as séries escolhidas passam a integrar o acervo do MIS.

Sobre a exposição “Onde termina a árvore e começa o resto do mundo?”

No início, a esfera íntima. E então uma comunidade de círculos diante dos olhos. Tanta redondeza fez um fio de contas, e o ensaio segue em linhas onde cada fotografia chamada ao encontro se deixa escolher pelo sentido para fazer o sentido existir. Assim acontece uma história de animação recíproca, em que o sopro de uma imagem se prolonga em outra. Os círculos desejam saltar tal bolhas ao céu. O rio rega a flor e quer ser o volume da marca na pele do pai. A poeira e a luz em algumas mãos fazem o mel. A árvore é uma árvore no ar. As coisas estão vivas e nos sonham. Este ensaio busca imaginar seus sonhos, arriscar uma invenção.

“Onde termina a árvore e começa o resto do mundo?” tem início numa busca cotidiana pelo fulgor, e é estruturada em polípticos, sempre em número de quatro, numa alusão à lírica das estrofes de sonetos, onde a narrativa e seu ritmo acontecem dentro de uma forma poética de métrica. A série é composta por 32 polípticos e foi desenvolvida entre os anos de 2022 e 2023, tendo como suporte a fotografia analógica a partir de filmes em formatos 135 e 120.

Sobre a artista

Daniela Balestrin, artista visual e fotógrafa, cria, em seus trabalhos, intimidade com acontecimentos, aproximando-se da malha de movimentos que enlaçam sua rotina. Vê na imanência do imaginário no real a própria experiência do mistério de existir. Sua formação acadêmica deu-se em direito (Unochapecó, 2007], tendo atuado durante quase 15 anos como servidora pública; paralelamente, passou a se aproximar da fotografia de maneira autodidática. A partir de 2020, passou a transformar a fotografia em ofício, migrando para a técnica analógica e realizando colagens a partir de material autoral ou apropriado do arquivo da família ou de outrem. Atualmente, participa do Grupo de Estudos de Criação e Edição em Fotografia, com Carolina Krieger; do Grupo de Criação, Acompanhamento e Pesquisa em Projetos de Escrita e Artes Visuais, com Ana Estaregui; e do grupo Fotografia: Repertório, Edição e Curadoria, com Eder Chiodetto.

Serviço

“Onde termina a árvore e começa o resto do mundo?”, de Daniela Balestrin | Nova Fotografia 2024

Local: Sala Maureen Bisilliat – Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Abertura: 20.08, às 19h (entrada aberta ao público)

Data: até dia 29 de setembro

Horários: terças a sextas, 10h às 19h; sábados, 10h às 20h; domingos e feriados, 10h às 19h (permanência até 1h após o último horário)

Ingresso: gratuito

Classificação indicativa: livre

O projeto Nova Fotografia tem o apoio da Canson e do Gin Elixir13. A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O MIS tem patrocínio institucional das empresas Livelo, B3, John Deere, NTT Data, TozziniFreire Advogados, Grupo Comolatti e Sabesp e apoio institucional das empresas Vivo, Grupo Travelex Confidence, PWC, Colégio Albert Sabin, Unipar e Telium. O apoio operacional é Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima, Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças, Renaissance São Paulo Hotel, Pipo Restaurante, illycaffè, Sorvetes Los Los e Água Mineral São Lorenço