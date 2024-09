MIS, em SP, recebe a 4ª edição da Feira das Ideias neste fim de semana

Neste fim de semana (14 e 15 de setembro), o Museu da Imagem e do Som (MIS), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, recebe a quarta edição da Feira das Ideias neste ano. O evento, que busca estreitar o envolvimento do público com a economia criativa e com o consumo consciente, acontece das 11h às 19h e conta com estandes de produtores independentes, incluindo gastronomia.

Entre os temas contemplados pelos mais de 40 expositores estão moda, arte, gastronomia, decoração e jardinagem, entre outros. O público pode aproveitar também uma programação de oficinas totalmente gratuitas de incenso natural, xilogravura, upcycling de acessórios, além um de talk voltado para empreendedores, flash tattoo com Mirela Lima e live painting com a muralista Karol.

Programação de sábado (14)

14h

Oficina de Incensos Naturais, com Louro Arte Botânica (L.A.B.)

Nesta oficina, é ensinado de maneira orgânica e intuitiva um bastão de ervas e flores (ou smudge stick) para secar em casa e fazer sua defumação quando achar necessário, aproveitando os inúmeros benefícios das plantas quando são queimadas, incluindo os efeitos energéticos.

15h

Oficina de Xilogravura, com Thales Ghinis

O objetivo desta oficina é explorar a técnica da gravura em madeira, do desenho e materiais até a impressão e limpeza do material, passando por todos os processos necessários. Ao final, cada aluno poderá levar seu trabalho para casa. Thales Ghinis trabalha com pintura e xilogravura, com trabalhos que envolvem principalmente figuras humanas e animais, de retratos a composições mais complexas.

16h

Oficina de Upcycling de Acessórios, com Daniele Trugillo

Aprenda a confeccionar colares, reutilizando caixas de ovos para ter a experiência de transformar um resíduo em um novo item totalmente diferente de sua vida útil inicial. A oficina será oferecida por Daniele Trugillo, que navega no mundo das bijuterias desde 2004, mas foi em 2014, ao cursar a extensão em Inovação de Negócios pela PUC-SP, que surgiu a paixão pela sustentabilidade, que culminou com o nascimento da marca Remimo.

16h

Talk: Trajetórias que Inspiram: Carreira e Empreendedorismo com Flavia Brunetti Apresentado por Larissa Barreto & Rara De Biase

O foco do talk será a trajetória profissional e empreendedora de Flavia Brunetti, destacando os desafios e as conquistas ao longo de sua carreira. A conversa abordará as lições aprendidas ao longo do caminho, as estratégias utilizadas para superar obstáculos e alcançar objetivos.

Programação de domingo (15)

14h e 17h

Oficina de Macramê – Crie seu Porta-Copos, com Marcella Toledo (Fibra Estúdio)

A oficina ensina a tecer um ponto clássico com cordões náuticos coloridos usando a técnica do macramê e sair da oficina com um porta-copo lindo para deixar sua mesa ainda mais caprichada. A oficina será ministrada por Marcella Toledo, professora de macramê e fundadora da marca Fibra Estúdio.

15h

Oficina Guirlandas de Primavera, com Louro Arte Botânica (L.A.B.)

Setembro é o mês da primavera, a estação mais florida. E nada mais com a cara de primavera do que as guirlandas que trazem consigo o significado de renovação e renascimento. Aprenda a produzir uma guirlanda (quase) do zero. Conheça os materiais e flores necessários para fazer uma peça belíssima para decorar sua casa com o L.A.B.

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O MIS tem patrocínio institucional das empresas Livelo, B3, John Deere, NTT Data, Vivo, TozziniFreire Advogados, Grupo Comolatti e Sabesp e apoio institucional das empresas Grupo Travelex Confidence, PWC, Colégio Albert Sabin, Unipar e Telium. O apoio operacional é Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima, Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças, Renaissance São Paulo Hotel, Pipo Restaurante, illycaffè, Sorvetes Los Los e Água Mineral São Lourenço.

Serviço

Feira das ideias

Data: 14 e 15/9 – das 11h às 19h

Ingresso: Gratuito – inscrição prévia para oficinas no perfil @feiradasideias

Classificação indicativa: livre

Museu da Imagem e do Som: Avenida Europa, 158, São Paulo-SP