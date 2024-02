Veja os destaques dos cursos de março no MIS

Ao longo do ano, o MIS – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo – oferece uma gama cursos práticos e teóricos, nas áreas de fotografia, cinema, música, videoclipes, história da arte, escrita e cultura geek, entre outras. No mês de março, os destaques da programação incluem aulas sobre história da arte, narrativas visuais do cinema, financiamento de projetos audiovisuais, escrita de narrativas fantásticas, fotografia digital e muito mais.

Confira, abaixo, todas as opções de cursos do mês! Outros detalhes, como valores, datas, duração dos cursos e descontos, podem ser conferidos no site do museu: https://mis-sp.org.br/cursos/

Conservação e preservação de acervos fotográficos analógicos

04, 06, 11 e 13 de março, das 10h às 13h

O curso apresenta procedimentos básicos para a salvaguarda de fotografias analógicas, visando desenvolver a capacidade de planejamento e execução de atividades de conservação preventiva em acervos fotográficos. A partir da análise da composição e estrutura dos suportes fotográficos, as aulas propõem o reconhecimento dos agentes internos e externos causadores dos processos de degradação de fotografias e as formas de deterioração específicas dos principais processos fotográficos, do século XIX aos dias de hoje.

Introdução à história da arte - da arte rupestre à contracultura | Online

O curso completo é composto por 5 módulos, realizados de 04.03 a 17.06, das 19h às 21h30

Este curso tem foco nas artes visuais, e seu principal objetivo é proporcionar caminhos para a interpretação de obras de arte e imagens produzidas ao longo do tempo, bem como refletir sobre as ideias contidas em tais produções culturais visuais que permaneceram ao longo da história ocidental.

Criatividade e escrita: como pensar narrativas fantásticas

05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de março, das 19h às 21h30

Já pensou em escrever histórias de fantasia, ficção científica ou horror, mas não sabe por onde começar? Você tem muitas ideias, mas quer construir personagens ou cenários melhores para suas histórias? Em seis encontros, serão abordados diversos passos para a construção de uma narrativa fantástica, passando pela definição desse tipo de narrativa, pelas referências que podem ajudar na sua jornada e pelas formas de desenvolver tramas e temas que você quer explorar na sua história.

Como financiar o seu projeto audiovisual

05, 07, 12, 14 e 15 de março, das 19h às 21h

Neste curso, os participantes entrarão em contato com as opções de financiamento direto ou indireto para seus projetos audiovisuais, não importando o formato. As atividades irão abordar o cenário de investimento público e privado vigentes, buscando diminuir a distância entre o realizador e possíveis dúvidas que possam surgir em relação ao edital ou acordos internacionais de coprodução. O principal objetivo do curso é compartilhar ferramentas para que os participantes possam buscar recursos para financiar seus projetos.

Formatação de roteiro audiovisual

07, 12, 14, 19, 21 e 26 de março, das 10h às 12h

Voltado para estudantes de comunicação, escritores, dramaturgos e roteiristas em início de carreira, o curso oferece um mergulho detalhado nas técnicas fundamentais de formatação de roteiros. Sob orientação especializada, os participantes serão imersos no universo do padrão Master Scenes, amplamente reconhecido e utilizado, tanto na indústria cinematográfica quanto na produção de séries de ficção.

Visão do diretor: como ver o mundo com os olhos de um cineasta

15, 20, 22 e 27 de março e 03 e 05 de abril, das 19h às 21h

Este curso propõe um mergulho na mente de grandes diretores a partir da análise de clássicos do cinema e das decisões de direção que os tornaram obras-primas. As aulas apresentam o que faz de um diretor um autor e o que está por trás das escolhas de fotografia, edição, elenco e direção de arte realizadas por cineastas como Fellini, Tarantino, Kubrick, Scorsese, Coppola, Paul Thomas Anderson, Sam Mendes, entre outros.

Fotografia digital – da composição à iluminação

18, 20, 25 e 27 de março e 01, 03, 08 e 10 de abril, das 10h às 13h

Gostaria de aprender fotografia, desde os assuntos mais básicos até iluminação e suas variáveis entre luz natural e artificial e suas características, além de possíveis usos no dia a dia? Neste curso, você vai aprender sobre como aperfeiçoar seu olhar fotográfico, como manusear sua câmera e como utilizar uma variedade de luzes, por meio de exercícios práticos e com muita teoria, em um bate papo dinâmico e descontraído.

Como fotografar com celular

18, 19, 20, 21 e 22 de março, das 15h às 18h

O curso é voltado para quem fotografa com smartphones no dia a dia e quer aprender técnicas básicas, iluminação e pós-produção de imagens. Serão abordados conceitos sobre sensores para fotografia digital, equipamentos utilizados em celulares, acessórios e lentes, programas de edição e aplicativos, além de dicas de composição, linguagem e iluminação natural. O curso permite ao aluno aprimorar sua forma de fazer retratos e de fotografar viagens, eventos e seu cotidiano de forma criativa e atual.

Arte em cena: narrativas visuais do cinema – Módulo I

18 e 25 de março e 01 e 08 de abril, das 19h às 21h

Um filme é feito de muitas partes para além do roteiro, da direção e da atuação. Direção de arte, fotografia, figurino, maquiagem, montagem e trilha sonora também fazem parte da construção narrativa de uma história. O objetivo deste curso é mostrar o quanto o valor estético do cinema adiciona uma camada extra de interpretação aos filmes, sejam eles de drama, comédia ou terror.

Arte e poesia – os caminhos que nos levam às palavras que nos beijam

De 25.03 a 22.04, segundas e terças, das 19h às 21h

Este curso propõe três módulos temáticos em que a poesia, em suas diversas manifestações, é a estrela. As buscas da alma humana se traduziram, ao longo do tempo, em arte e poema, e essas obras ganham cada vez mais atualidade, ao passo que são lidas e discutidas. Sem deixar de lado as perspectivas cronológica e histórica, bem como o contexto de vida do autor, o curso prioriza a beleza da obra, o texto literário ou artístico, em sua dinâmica de construir sentidos com o leitor brasileiro contemporâneo.

Esther Góes e a poesia de Apollinaire

27 e 28 de março e 04 de abril, das 19h às 22h

Durante o curso, serão visitadas diferentes formas de encenação a partir da carreira da atriz Esther Góes no teatro, no cinema e na televisão, além de atividades de transposição da obra poética para a obra cênica de alguns Caligramas do poeta modernista Guillaume Apollinaire, escritos durante a Primeira Guerra. O Caligrama é um poema-imagem, um desenho, um telegrama, uma forma de linguagem poética que traduz as grandes mudanças da época do autor. Os participantes serão desafiados a traduzi-los em obra cênica.

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O MIS tem patrocínio institucional das empresas Livelo, B3, John Deere, NTT Data, TozziniFreire Advogados e Grupo Comolatti e apoio institucional das empresas Vivo, Grupo Travelex Confidence, PWC, Colégio Albert Sabin, Unipar e Lenovo. O apoio operacional é da Telium, Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima e Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças.