MIS celebra 80 anos de Chico Buarque com programação especial

O mês de junho traz o aniversário de um dos maiores cantores e compositores brasileiros de todos os tempos, Chico Buarque, que completa oitenta anos no dia 19. E para celebrar a data, o MIS realiza a programação especial CHICO 80, que trará eventos temáticos ao longo do mês, incluindo programas fixos do museu, como o Cinematographo, Cine Kids e Estéreo MIS, e outros totalmente inéditos, como o lançamento do CD “Claudette canta Chico”, de Claudette Soares.

Em toda sua trajetória, Chico Buarque não apenas criou uma obra vasta e diversificada, mas também se tornou uma figura de resistência e consciência social. Sua música e sua arte são testemunhos de sua dedicação em retratar as realidades e os sonhos do povo brasileiro, deixando um legado duradouro, que continuará a ecoar por muitas gerações. O especial CHICO 80 reverencia a obra sem paralelo e repleta de ramificações que o compositor nos ofereceu ao longo dos seus sessenta anos de carreira em diversas frentes.

PROGRAMAÇÃO CHICO 80

09.06, às 14h | Cine Kids + Oficina Educativo MIS: “Os saltimbancos trapalhões”

A edição de junho do Cine Kids entra nas comemorações dos oitenta anos de Chico Buarque apresentando um dos filmes de maior sucesso na carreira de mais quarenta longas-metragens da trupe de humor Os Trapalhões. “Os saltimbancos trapalhões” (dir. J.B. Tanko, 1981) traz o famoso quarteto formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias dentro da história teatral traduzida e adaptada por Chico Buarque, com inspiração direta na fábula “Os músicos de Bremen”, dos irmãos Grimm. Além do tradicional grupo de comediantes, o filme conta com atuações de Lucinha Lins, Mário Cardoso, Mila Moreira e do músico Ivan Lins.

Após a exibição do filme, o Núcleo Educativo do MIS realiza a oficina “Au, au, au, ió, ió, ió, miau, miau, miau, có có ró có”, onde as crianças poderão montar sua própria máscara, de forma criativa, inspirada em um dos animais protagonistas.

13.06, às 20h | Doc.MIS: “Uma noite em 67”

Como parte dessa programação especial, o Doc.MIS de junho exibe “Uma noite em 67” (2010), filme de Renato Terra e Ricardo Calil, que faz um raio-x do que foi um dos mais polêmicos e instigantes festivais de música brasileira, o 3º Festival de Música Popular Brasileira, realizado em outubro de 1967. Entre os destaques da competição, estavam nomes como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Sérgio Ricardo, Roberto Carlos, Os Mutantes, Edu Lobo, entre tantos outros ícones de nossa cultura.

16.06, às 15h | Cinematographo: “Ópera do malandro”

O Cinematographo apresenta o filme “Ópera do malandro”. O musical foi dirigido por Ruy Guerra em 1985 e se baseia no espetáculo homônimo escrito por Chico Buarque e dirigido por Luís Antônio Martinez Corrêa em 1978. O espetáculo, por sua vez, tinha inspiração em “Ópera do mendigo” (1724), de John Gay e Johann Christoph Pepusch, e em “A ópera dos três vinténs” (1928), de Bertold Brecht. A edição ganha uma trilha sonora ao vivo executada pelos músicos Cíntia Gasparetti, Cris Cunha, Tâmara David, Paulo Viel e Eduardo Contrera.

16.06, às 16h | CineCiência: “Raízes do Brasil”

O CineCiência traz a cinebiografia do pai de Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), lançada em 2004 por Nelson Pereira dos Santos. Em sua primeira parte, a que será exibida no MIS, imagens de arquivo se mesclam com o registro de encontros familiares, revelando a personalidade, mas também o horizonte intelectual do autor de “Raízes do Brasil”. Após a sessão, será realizado um debate, mediado por José Luiz Goldfarb, com o professor Pedro Meira Monteiro, que abordará a atualidade das ideias de Sérgio Buarque de Holanda e a relação que elas guardam com a obra literária de seu filho mais famoso.

22.06, às 20h | Lançamento do CD “Claudette canta Chico” + show + sessão de autógrafos

Claudette Soares lançou, em março de 2024, o álbum “Claudette canta Chico”, em comemoração aos oitenta anos do artista. A seleção de canções, que ganharam uma roupagem nova na personalidade da voz de Claudette, fazem um percurso por toda a carreira do compositor e incluem tanto canções antigas, de seus primeiros discos, como dos últimos lançamentos.

O lançamento do CD físico no MIS será acompanhado de um show de Claudette Soares, seguido de uma sessão de autógrafos com a artista, que, no auge dos seus 88 anos, continua sendo uma das diversas vozes que representam tão bem a cultura popular brasileira.

27 de junho, às 19h | Clube do Filme do Livro: “Benjamim”

A edição de junho do programa mensal Clube do Filme do Livro integra a programação especial CHICO 80 com o filme “Benjamim” (2004), dirigido por Monique Gardenberg, adaptação do livro homônimo de Chico Buarque lançado em 1995. A convidada do mês para discutir a obra sob a ótica da adaptação é a diretora e roteirista do longa-metragem Monique Gardenberg.

28.06, às 21h | Estéreo MIS: Ayrton Montarroyos

O convidado para essa edição do Estéreo MIS não poderia ser mais especial: Ayrton Montarroyos iniciou sua carreira após a divulgação de um vídeo da música “Olhos nos olhos”, do cantor homenageado. Desde então, ascendeu na cena musical, sendo indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, pelo disco “Herivelto Martins – 100 anos”. No show que será realizado no MIS no dia 28 de junho, Ayrton convida como participação especial o compositor e pianista Nelson Ayres.