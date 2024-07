Mirassol e CRB encerram rodada por objetivos diferentes na Série B

No encerramento da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Mirassol e CRB se enfrentam por objetivos diferentes nesta terça-feira, às 21 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Depois de ter conseguido entrar no G-4, o grupo de acesso à primeira divisão, pela primeira vez, o Mirassol empacou e está sem vencer há quatro partidas. A sequência fez o time do interior paulista cair para o nono lugar, com 19 pontos.

Para não perder o grupo de acesso de vista, o time comandado por Mozart aposta no fator casa, onde conquistou 16 dos 19 pontos. São cinco vitórias e um empate em seis partidas em seu estádio.

Do outro lado está um adversário que tem como primeiro objetivo escapar da zona do rebaixamento antes da virada do turno. Com duas partidas atrasadas devido sua participação na Copa do Nordeste, o CRB está na 17ª colocação, com 13 pontos.

Invicto há três partidas, o time do técnico Daniel Paulista vem de um empate com o Brusque, por 1 a 1, em casa, e busca a sua primeira vitória como visitante. Longe de Maceió (AL), o CRB tem dois empates e quatro derrotas.