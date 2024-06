Miramar Shopping apresenta exposição gratuita sobre a evolução humana, a partir desta sexta (28)

As férias para as famílias no Miramar Shopping serão recheadas de conhecimento. Os visitantes poderão trilhar a história evolutiva humana, a partir desta sexta-feira (28), com a exposição “Caminhos da Evolução”, que conta com réplicas de crânios ancestrais, objetos da época e muito mais.

A mostra acontecerá em todos os pisos do mall até o dia 31 de julho. A visitação é gratuita e estará aberta ao público de segunda a sábado, das 10 às 22 horas; e aos domingos e feriados, das 12 às 22 horas.

Os elementos que ficarão dispostos mostram a trajetória humana desde os Sahelanthropus tchadensis, exemplar mais antigo da linhagem, até o Homo Sapiens. No espaço, o público poderá entender como foram os primeiros passos da bipedia, evolução craniana e do cérebro, a mudança da fisionomia e elucidar sobre a sabedoria tecnológica da Pedra Lascada.

As famílias irão se encantar com uma reconstituição in vivo e o esqueleto completo de ‘Lucy’, a mais conhecida ancestral humana. Considerada por alguns cientistas como a ‘Mãe da Humanidade’, o fóssil possibilitou aos estudiosos entenderem melhor a formação dos humanos.

Para quem quer registrar esse período pré-histórico, também há um ponto instagrámavel demonstrando características evolutivas da ‘Lucy’, um Chimpanzé e o homem moderno, através de uma animação com legendas criada pela Academia de Ciências da Califórnia.

Além disso, o shopping receberá um acervo notável com seis réplicas de crânios das principais espécies de hominídeos com suas reconstruções. Todas as peças possuem rigor científico presente nos grandes museus internacionais.

Para Mayara Nogueira, gerente de marketing do Miramar Shopping, a exposição será uma porta de entrada para o aprendizado por meio da diversão. “É um momento de passeio, mas também de reflexão. Queremos conectar as famílias por meio do conhecimento histórico-científico, fazer pensar e aprender mais sobre a evolução da nossa própria espécie, ainda mais de forma tão criativa”, revela.

Serviço

Exposição ‘Caminhos da Evolução’

Data: De 28/06 até 31/07

Horário de visitação: Segunda a sábado, das 10 às 22 horas; e aos domingos e feriados, das 12 às 22 horas.

Local: Em todos os pisos – Miramar Shoppping, Rua Euclides da Cunha, 21 – Gonzaga, Santos.

Entrada gratuita