Miramar Shopping amplia seu mix de lojas com a chegada de grandes marcas ao empreendimento

O mercado de shopping centers no Brasil está evoluindo. Para seguir essa tendência, o Miramar Shopping, localizado no coração do Gonzaga, em Santos, inaugurou cinco novas lojas ao longo deste ano. No último dia 18, o empreendimento comemorou a abertura de mais um restaurante, o Divino Fogão.

Entre as novidades, o mall também recebeu novas franquias, como o Barbaresco, renomado restaurante, que inaugura sua primeira unidade na Baixada Santista. Na moda, o shopping ganhou uma especializada em moda plus size, a Program.

Além disso, outras marcas consagradas chegaram ao Miramar Shopping, como a Bagaggio, conceituada marca de malas e acessórios; e a loja Natura, referência em cosméticos e perfumaria no Brasil.

E setembro também contou com diversas inaugurações, com destaque para a LIVE!, marca especializada em moda praia e fitness.

Essa expansão reflete o desempenho do varejo local, que teve um crescimento de 6,8% no faturamento entre janeiro e março deste ano, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sincomércio-BSVR). O cenário se integra em um mercado ainda maior, que movimenta cerca de R$125 bilhões em vendas anualmente, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

“O objetivo é ampliar o mix de lojas e proporcionar aos nossos clientes uma experiência completa e diversificada. Estamos animados com as novas inaugurações e confiantes que trarão mais opções de compras ao nosso público”, comenta Mayara Nogueira, gerente de marketing do Miramar Shopping.