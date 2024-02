Ministros Fávaro e Haddad debatem cenário da produção agrícola no Brasil

Em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na tarde desta quinta-feira (22), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, apresentou o cenário e as perspectivas da produção agrícola brasileira, especialmente em relação à safra de soja e milho.

Devido ao impacto das mudanças climáticas, com estiagens em determinadas regiões e chuvas intensas em outras, a atual safra de grãos sofre com perdas de produtividade e os impactos dos preços das commodities e do custeio da produção.

“Devemos ter um ano de pouca renda no campo, aliado a isso, problemas climáticos em todo o Brasil que demandam atenção e medidas a serem adotadas pelo Governo Federal para manter a estabilidade do setor, bem como o crescimento da economia e a geração de empregos. É importante ressaltar que não existe crise no setor. Tivemos um superávit na balança comercial de quase U$ 12 bilhões em janeiro e estamos atentos à produção para que ela continue se desenvolvendo com estabioidade”, detalhou Fávaro.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), junto à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vem fazendo o acompanhamento da safra, que atualmente está em aproximadamente 30% da colheita, e elaborando propostas em tempo real, conforme se apresenta o desempenho da produção.

No dia 30 de janeiro, Fávaro apresentou as primeiras projeções do cenário da agropecuária nacional de 2024 para Haddad e, desde então, o Mapa vem trabalhando conjuntamente com o Ministério da Fazenda para o estudo das propostas a serem apresentadas.

Defesa Agropecuária

Outro assunto discutido durante o encontro foi a reestruturação das carreiras da Defesa Agropecuária. As reivindicações da categoria apresentam impactos orçamentários e estão sob avaliação do Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos (MGI). No entanto, Fávaro ponderou a Haddad a importância da interlocução entre as pastas.