Ministros Alexandre Padilha e Paulo Teixeira prestigiam candidatura de Bete Siraque

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, estiveram em Santo André neste sábado (28) para prestigiar a candidatura de Bete Siraque na disputa pela Prefeitura da cidade.

“Quem tem condições de trazer para Santo André as políticas do presidente Lula é a Bete Siraque e o Bruno Daniel. Por isto nestas eleições vote 13, vote no time do Lula”, afirmou Paulo Teixeira.

“A Bete Siraque é experiente, humana, capacitada e terá ao seu lado um governo federal que está recuperando o Brasil. Com Bete Siraque, Santo André voltará ao caminho do desenvolvimento”, afirmou Alexandre Padilha.

Todos eles realizaram, juntos, uma caminhada pelo Centro da cidade para conversar olho no olho com o eleitor e com a eleitora andreense. Bete Siraque, como tem feito desde o início da campanha, conversou com comerciantes locais para ouvir as demandas do setor.

“Nossa campanha está nas ruas para lembrar o que o PT já fez em gestões passadas, mas também para mostrar que somente nós estamos interessados em recuperar a cidade. Nós temos um projeto para Santo André”, afirmou Bete Siraque.