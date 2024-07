Ministro Silvio Almeida vai abrir programação da Perifacon 2024

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, é o convidado especial da abertura da Perifacon 2024, no sábado (27). O titular da pasta vai inaugurar a exposição “Funk, Arte e Resistência” às 10h, em atividade exclusiva para curadores de arte, artistas e influenciadores. Em seguida, às 11h30, o ministro participa de um bate-papo aberto ao público com o professor, ilustrador e autor de histórias em quadrinhos, Marcelo D’Salete. O diálogo será mediado pelo rapper Rashid.

A Perifacon é conhecida por ser a primeira convenção nerd das favelas. Todos os anos, desde 2019, o evento reúne jovens periféricos para diversas atividades sobre quadrinhos, filmes, séries, animes, RPGs, videogames, cosplays, grafite, música (especialmente, rap e hip hop) e dança. O intuito é democratizar o acesso à cultura geek e fomentar a produção nacional e independente, por meio de uma programação gratuita com painéis, debates, exposições e experiências.

Serviço:

Abertura da Perifacon 2024 com o ministro Silvio Almeida

Data: 27 de julho (sábado)

Horários: das 10h às 11h: Abertura exposição “Funk, Arte e Resistência”; e das 11h30 às 12h: Rashid Convida com a participação do ministro Silvio Almeida e do professor, ilustrador e autor de histórias em quadrinhos Marcelo D’Salete.

Endereço: Fábrica de Cultura Diadema – R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro, Diadema (SP).