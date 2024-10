Ministro Mauro Vieira participa da cerimônia de abertura do Fórum Brasil África

Acontece na próxima semana, 14 e 15 de outubro, a 12ª edição do Fórum Brasil África. Realizado pelo Instituto Brasil África, o evento traz como tema central para 2024 “Investimento em Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil e na África” e, em sua cerimônia de abertura estará presente Mauro Vieira, Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil.

Como o principal espaço de debate entre lideranças brasileiras e africanas sobre questões contemporâneas de interesse global, o Fórum Brasil África ainda contará com o Presidente do Instituto Brasil África, João Bosco Monte, além de autoridades e importantes nomes como (em ordem alfabética):

Carlos Sérgio Sobral Duarte, Secretário de África e Oriente Médio do Ministério de Relações Exteriores do Brasil;

Enio Verri, Diretor-Geral Brasileiro da Itaipu Binacional;

Ibraimo Abdul Carimo Issufo Ibraimo | Sócio fundador da Ernst and Young em Moçambique e Ex-Presidente da Comissão Executiva do BCI e Moza Banco;

Luiz Claudio Moreira Lessa, Presidente do Banco da Amazônia;

Maria Auxiliadora Figueiredo | Embaixadora e Secretária-Adjunta de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo;

Miguel Azevedo, Presidente de Banca de Investimento para Oriente Médio e África da Citi;

Mônica Monteiro, Conselheira-Executiva da Presidência da Times CNBC Brasil e Presidente Brasileira da Aliança Empresarial de Mulheres do BRICS;

Maria Tereza Umbelino, Presidente e fundadora do Grupo BMV;

Moustapha Sow, Fundador e Presidente da SF Capital;

Natália Dias, Conselheira consultiva da Din4amo Venture Building;

Otaviano Canuto, Ex-Vice-Presidente e Diretor Executivo do Grupo Banco Mundial;

Paulo Gomes, Presidente do Conselho Consultivo da Câmara de Comércio África-Sudeste Asiático;

Paulo Protasio, Diretor-Executivo da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável do Governo do Estado do Rio de Janeiro;

Zemedeneh Negatu, Presidente mundial do Fairfax África Fund

Eles estarão dentre os painéis que tratarão de assuntos dos mais diversos segmentos da economia, tais como “Agroindústria: Desafios e soluções logísticas para produção no Brasil e na África”, “Energia Renovável: Pilar fundamental para a construção de um futuro energético sustentável”, “Parcerias Público-Privadas: ferramenta estratégica para investimentos em infraestrutura” e “Inteligência Artificial: Impulsionando a Inclusão Digital e Financeira”, que serão na segunda-feira, 14. Já no dia 15, as pautas serão “Perspectivas e oportunidades entre o Brasil e a África”, “O Futuro da Mineração: Perspectivas Globais e Desafios Locais”, “Clima em Transformação: Respostas do Sul Global”, “Prosperidade sustentável: Governança estratégica voltada para impulsionar os investimentos em infraestrutura na África” (Organizada pela TRENDS Research & Advisory), e “O papel das instituições financeiras no investimento e desenvolvimento de infraestrutura”.

“O Fórum Brasil África estimula parcerias, novas oportunidades de negócios e colaboração entre parceiros do Brasil, África e outras geografias”, diz João Bosco Monte. “Em 2024, o evento repetirá o sucesso dos anos anteriores, reunindo no Brasil diversos chefes de Estado, agentes governamentais, representantes de agências de fomento, instituições financeiras e lideranças do setor privado e da sociedade civil”, finaliza o presidente e organizador do evento.

A programação completa e todas as informações sobre o 12º Fórum Brasil África podem ser acessadas em www.forumbrazilafrica.com

SERVIÇO

Fórum Brasil África 2024

Data: 14 e 15 de outubro de 2024

Local: Sheraton WTC (Av. das Nações Unidas, 12559, Brooklin Novo, São Paulo – SP)