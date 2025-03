Ministro do Planejamento anuncia R$ 50,3 bilhões em emendas

O Ministro do Planejamento, Coronel, anunciou a alocação de R$ 50,3 bilhões em emendas para o orçamento de 2024, dividindo essa quantia entre diferentes categorias de emendas. Desse total, R$ 11,5 bilhões foram reservados especificamente para emendas de comissão. Além disso, Coronel destina R$ 14,3 bilhões para as emendas de bancadas estaduais e R$ 19 bilhões para emendas individuais dos deputados, enquanto os senadores contarão com um montante de R$ 5,5 bilhões.

A distribuição das emendas de comissão revela um cenário político estratégico. O Partido Liberal (PL), que tem como figura proeminente o ex-presidente Jair Bolsonaro, receberá a maior parte das emendas nesta categoria, com um total de R$ 4,8 bilhões. Essa decisão reflete um acordo estabelecido entre as principais siglas para a liderança dos colegiados permanentes tanto na Câmara quanto no Senado.

Em segundo lugar na distribuição, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) ficará responsável por R$ 2,5 bilhões. Essa atribuição se deve à presidência da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, atualmente ocupada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), o que confere ao partido uma posição privilegiada nas decisões orçamentárias.

Essas alocações são essenciais para entender a dinâmica política atual e os interesses das diferentes siglas dentro do Congresso Nacional, refletindo as estratégias que moldam o cenário legislativo brasileiro.