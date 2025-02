Ministro da Fazenda sugere abertura de crédito extraordinário para diversos setores

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta segunda-feira (24) que o governo federal poderá considerar a abertura de crédito extraordinário para diversos setores, em virtude das atuais limitações na execução orçamentária. Durante uma coletiva com jornalistas em São Paulo, Haddad mencionou que a abordagem utilizada recentemente para o Plano Safra pode ser aplicada a outras áreas necessitadas.

“Assim como foi feito com o Plano Safra, essa estratégia poderá ser adotada em outros segmentos. No entanto, neste momento, não há preocupações iminentes. O Congresso Nacional tem demonstrado preocupação e deverá aprovar o Orçamento logo após o Carnaval”, afirmou o ministro.

Na última sexta-feira (21), Haddad havia anunciado a intenção do governo de editar uma medida provisória que liberaria cerca de R$ 4 bilhões em crédito extraordinário, destinado a cobrir as linhas de crédito suspensas do Plano Safra para o período 2024/2025. Essa medida surgiu um dia após a decisão do governo de interromper temporariamente as linhas subsidiadas de crédito do plano, citando o aumento da taxa básica de juros como um fator que eleva os custos de equalização.

Em sua declaração, Haddad também abordou a situação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025, que ainda aguarda apreciação pelo Congresso. Ele destacou que essa pendência dificulta a execução de despesas devido às normas orçamentárias rigorosas.

Além disso, o ministro mencionou que se reuniu com membros da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e conseguiu estabelecer um consenso para evitar interrupções nas linhas de crédito necessárias para o setor agrícola.