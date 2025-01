Ministro da Educação anuncia reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores

O ministro da Educação, Camilo Santana, revelou na última quinta-feira (30) um importante reajuste no piso salarial dos professores da rede pública de ensino. A nova remuneração mínima para esses profissionais será de R$ 4.867,77.

O anúncio ocorreu por meio das redes sociais do ministro, logo após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. “Valorização dos nossos professores! Assinei a Portaria MEC nº 77, datada de 29 de janeiro de 2025, que estabelece um reajuste de 6,27% para o Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica. Este valor se aplica a uma jornada semanal de 40 horas e entra em vigor a partir de 2025“, declarou Camilo Santana em sua conta na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter.

Além do reajuste salarial, o governo também lançou recentemente o programa “Mais Professores“, que visa oferecer incentivos para a formação e retenção desses educadores nas escolas. Entre as iniciativas destacadas estão a disponibilização de bolsas e um cartão de crédito sem anuidade, oferecido pelo Banco do Brasil.

As bolsas vinculadas ao programa terão um valor de R$ 2.100 mensais, adicionais ao salário do professor, durante um período de até dois anos. A proposta é estimular o ingresso de novos docentes nas redes públicas de educação básica, especialmente em áreas que enfrentam uma escassez significativa de profissionais qualificados.

Os recursos destinados a essas iniciativas já estão assegurados no orçamento dos anos de 2025 e 2026, totalizando R$ 1,7 bilhão oriundos do Ministério da Educação (MEC). Atualmente, o Brasil conta com aproximadamente 2,3 milhões de professores atuando em um sistema que atende cerca de 47 milhões de alunos na educação básica.

Na véspera do anúncio sobre o reajuste salarial, o ministro Camilo Santana também revelou uma nova oportunidade para os participantes do Enem 2024. Os candidatos poderão concorrer a bolsas destinadas a cursos de licenciatura através da iniciativa chamada “Pé-de-Meia Licenciatura“.