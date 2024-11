Ministro Celso Sabino é eleito presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo

O ministro do Turismo, Celso Sabino, será o primeiro brasileiro a ocupar um alto cargo de representatividade na Organização das Nações Unidas (ONU) Turismo desde a criação do organismo internacional, em 1975. Sabino foi eleito presidente do Conselho Executivo da agência, que é responsável pela promoção do turismo responsável, sustentável e universalmente acessível.

Em 2025, o Brasil vai ocupar o posto mais alto do turismo no que diz respeito à tomada de decisões no setor. Durante o mandato de um ano, o ministro brasileiro será responsável por liderar o órgão nas decisões estratégicas para o setor, como atração de investimentos, qualificação profissional, sustentabilidade, a relação entre o setor e as mudanças climáticas, digitalização, entre outras.

A eleição que escolheu Celso Sabino para comandar o Conselho Executivo da ONU Turismo foi realizada em Cartagena, na Colômbia, durante a 122ª Reunião do Conselho. O encontro contou com a participação de representantes de 35 países.

“Me sinto honrado em assumir essa missão em uma entidade tão importante para o setor do turismo e acredito que a escolha é resultado dos excelentes números que temos obtido no turismo brasileiro, bem como da união dos países da América do Sul em um bloco forte e integrado, em busca de um maior protagonismo no cenário internacional”, declarou o ministro Celso Sabino.

A eleição teve ainda a candidatura da representação do Bahrein e foi decidida com os votos de 35 eleitores. Celso Sabino vai assumir a missão no ano em que o Brasil será palco de dois grandes eventos mundiais: BRICS e COP 30. Este último, realizado em Belém (PA), terra natal de Sabino, é o mais importante encontro de discussão de mudanças climáticas do mundo e reunirá acadêmicos, líderes globais e sociedade civil, entre outros.



ESCRITÓRIO NO RIO — A cidade do Rio de Janeiro, principal porta de entrada de turistas estrangeiros no país, foi o local escolhido para sediar o primeiro escritório da ONU Turismo nas Américas e no Caribe. A unidade contará com consultores brasileiros e estrangeiros, que propõem melhores ações e políticas para impulsionar o turismo em toda a região, promovendo o desenvolvimento econômico e social dos países atendidos.



É no escritório que vão ser continuadas as atividades da ONU Turismo em âmbito regional e desenvolvidas ações relacionadas à promoção do turismo responsável, sustentável e universalmente acessível. O posto também será responsável por promover a integração do turismo na agenda global, melhorar a competitividade do setor e construir parcerias no sentido de fortalecer a atividade, entre outras iniciativas.