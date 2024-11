Ministras anunciam ações para tornar SUS mais inclusivo e justo

A recente iniciativa anunciada pelas ministras da Saúde, Nísia Trindade, e Igualdade Racial, Anielle Franco, marca um passo significativo em direção a um Sistema Único de Saúde (SUS) mais equitativo e inclusivo no Brasil. As medidas propostas visam enfrentar as desigualdades étnico-raciais persistentes no acesso e na qualidade dos serviços de saúde, refletindo um compromisso com a justiça social e a diversidade.

No cerne deste pacote de ações está a qualificação profissional e a reserva de vagas na saúde para grupos historicamente marginalizados, como negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Além disso, o programa Mais Médicos será expandido em áreas vulneráveis, com o objetivo de reduzir a mortalidade materna entre mulheres negras em 50% até 2027. A criação da Rede Alyne destaca-se como uma estratégia crucial para garantir uma distribuição equitativa de recursos, visando combater as disparidades regionais e raciais no atendimento às gestantes.

Dados da Unicamp revelam que entre 2017 e 2022, a taxa de mortalidade materna entre mulheres negras foi significativamente maior do que entre mulheres brancas e pardas, sublinhando a urgência dessas ações. Além disso, a ampliação do uso de medicamentos para anemia falciforme, prevalente na população negra, representa um avanço importante no tratamento dessa condição.

A iniciativa também contempla o fortalecimento das equipes de saúde bucal em comunidades quilombolas e melhorias nos registros de raça/cor nos sistemas do SUS. A criação do Observatório para a Saúde da População Negra pretende fornecer dados essenciais para monitorar e combater as desigualdades no sistema de saúde.

Em conclusão, essas medidas representam um esforço coordenado para construir um SUS mais justo e igualitário, onde todos os brasileiros possam ter acesso a cuidados de saúde dignos e adequados às suas necessidades específicas.