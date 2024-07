Ministra e Janja visitam exposição que celebra a trajetória de mulheres importantes na saúde

A primeira-dama do Brasil, Rosângela Lula da Silva, foi recebida, nesta quinta-feira (11), pela ministra da Saúde, Nísia Trindade. Na oportunidade, Janja visitou o Espaço Cultural Dona Ivone Lara do Ministério da Saúde. A exposição, situada no túnel que liga sede e anexo da Pasta, celebra a trajetória de mulheres importantes na saúde, como Zilda Arns, Nise da Silveira e Maria Odilia Teixeira.

Sociólogas, Nísia e Janja conversaram sobre a trajetórias das mulheres que dão voz e imagem à exposição e debateram fatores sociais que até hoje implicam em obstáculos para o trabalho das mulheres.

O ambiente foi batizado com o nome de Ivone Lara, primeira mulher brasileira a assinar um samba-enredo. Ela era enfermeira por formação e atuou como servidora do Ministério da Saúde durante 37 anos, período em que se especializou como terapeuta ocupacional e, junto a Nise da Silveira, lutou pela humanização do tratamento psiquiátrico.

No Instituto de Psiquiatria do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, onde trabalhava desde os seus 25 anos, Ivone Lara foi pioneira ao oferecer a abordagem musical para tratar e acolher seus pacientes. Ivone Lara faleceu em 2018, aos 96 anos.

Estruturada como um desfile de escola de samba, a exposição apresenta as origens e o ambiente familiar da trajetória de Lara na saúde e sua carreira musical, com enfoque nas suas composições, parcerias e participações na agremiação Império Serrano. Neste ano, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei que cria o Dia Nacional da Mulher Sambista, comemorado em 13 de abril – data do nascimento da artista.

Em seguida à visita na exposição, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, se reuniu com Janja para debater novas estratégias e investimentos do governo no campo da saúde da mulher e da gestante.