Ministra do STM defende separação entre política e Forças Armadas

A ministra Maria Elizabeth Rocha assumirá a presidência do Superior Tribunal Militar (STM) no dia 12 de março, com uma postura firme sobre a separação entre as Forças Armadas e o cenário político brasileiro. Durante uma entrevista à CNN Brasil, ela reafirmou que “o poder civil deve nortear o poder militar“, destacando a importância da distinção entre as duas esferas. A nova presidente do STM também ressaltou que é fundamental que os militares que desejem se envolver com a política se aposentem, como propõe uma legislação em tramitação.

Proposta legislativa e relação com o governo

Em suas declarações, a ministra afirmou: “O militar da ativa não pode se mesclar em assuntos políticos. Quando a política entra dentro dos quartéis, a hierarquia e a disciplina saem“. A postura de Maria Elizabeth foi muito bem recebida em setores que buscam reforçar a independência das Forças Armadas e garantir que as questões militares não interfiram na política do país. Ela também indicou que um dos principais desafios de seu mandato será lidar com os processos judiciais envolvendo oficiais militares que possam ter se envolvido em um suposto golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Primeira mulher a presidir o STM

Este é um momento histórico para o STM, pois pela primeira vez uma mulher assume sua presidência. O mandato de Maria Elizabeth se estenderá até 2027, período durante o qual ela estará à frente de importantes julgamentos. Em sua entrevista, a ministra também comentou sobre a aposentadoria iminente do atual vice-presidente do STM, José Coêlho Ferreira, e pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indique outra mulher para ocupar o cargo, reforçando o compromisso com as questões de gênero.