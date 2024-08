Ministra diz que abstenção no CNU ficou no ‘previsto’; balanço sai à noite

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, disse que o nível de abstenção no CNU (Concurso Nacional Unificado), apelidado de “Enem dos concursos”, ficou dentro do previsto. A aplicação das provas aconteceu neste domingo (18) em mais de 200 cidades espalhadas pelo Brasil.

“Abstenção em concurso público é uma coisa alta. A gente viu concursos recentes, como o do Banco Central, que tem uma taxa muito alta de abstenção, mesmo sendo um concurso caríssimo, relativamente mais caro que o concurso unificado. Isso é comum: as pessoas se inscrevem, mas nem todo mundo consegue se preparar”, relatou Esther Dweck, ministra da Gestão.

O balanço final do governo vai ser divulgado “à noite”. Esther Dweck garantiu, porém, que o nível de abstenção “não está acima do que a gente imaginava”. “A gente conhece que os números não são baixos, em termos de… Você imagina que pouca gente vai desistir de fazer a prova. Mas quando a gente deu a oportunidade, pouquíssima gente desistiu”, afirmou.

A ministra acompanhou Lula em visita à sala de monitoramento. O espaço foi montado na sede do Dataprev, em Brasília. À imprensa, o presidente elogiou o CNU, dizendo ser preciso “adequar a máquina pública ao século 21”. Também estiveram presentes a ministra Sônia Guajajara (Povos Indígenas) e os ministros Luiz Marinho (Trabalho) e Vinícius Carvalho (CGU), além de outras autoridades.

Mais de 2 milhões de brasileiros se inscreveram no CNU. Trata-se do primeiro concurso do tipo organizado pelo governo federal e que tem o objetivo de unificar e aprimorar a seleção de servidores para 21 órgãos do governo federal. O CNU estava previsto para ser realizado em 5 de maio, mas foi adiado para 18 de agosto após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

São 6.640 vagas, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil. O primeiro turno de provas começou às 9h (horário de Brasília) e terminou às 11h30. À tarde, os portões ficam abertos das 13h às 14h, e as provas recomeçam às 14h30. O prazo para finalizar a prova acaba às 17h30, mas os participantes podem sair a partir das 16h30.

As provas são aplicadas em 228 cidades de todos os estados e no DF. A prova tem questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 8 de outubro. O resultado definitivo será anunciado em 21 de novembro. Já a convocação para posse começará em janeiro de 2025.

Os Correios terminaram de distribuir provas nesta manhã. A operação envolveu números grandiosos: 20 mil malotes entregues em mais de 3.500 locais, em duas horas, totalizando 170 toneladas. Para que todas as provas chegassem ao destino final, desde o início da operação, a empresa mobilizou percorreu mais de 153 mil quilômetros -o que equivale a quase quatro voltas completas na Terra.