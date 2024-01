Ministra da Cultura participa do maior evento de capoeira do país

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa nesta quarta-feira, 24, às 17h, do 5° Rede Capoeira, que será realizado na cidade de Salvador (BA), de 24 a 27 de janeiro. O maior evento de capoeira do país tem como objetivo fortalecer os saberes tradicionais, promover o direito à cultura e reconhecer os grandes mestres da capoeira.

O evento conta também com a participação especial de 14 mestres octogenários, ativistas, artistas, estudiosos da capoeira, autores de livros sobre a expressão cultural, além de representantes do IPHAN /IPAC.

O 5º Rede Capoeira vai acontecer no Espaço Cultural da Barroquinha, Praça da Sé, na Praça da Cruz Caída, região do Centro Histórico da capital baiana, com entrada gratuita. A programação completa pode ser conferida na rede social: @redecapoeira.

Rede Capoeira

Há 40 anos, o Rede Capoeira atua em projetos sociais de capoeira e chega, em 2024, a sua quinta edição, com mais de 6 mil alunos formados, idealizado e coordenado pelo Mestre Sabiá.

Referência pedagógica, de inclusão social e um dos maiores símbolos da cultura afro-brasileira, a capoeira abrange três dimensões da cultura: simbólica, econômica e cidadã, mantendo viva suas tradições por meio de seus mestres, que estarão, junto às outras autoridades, debatendo as necessidades e projetos para o digno reconhecimento do setor.

Com fóruns, palestras, atividades culturais, oficinas e a realização da etapa final dos jogos internacionais de capoeira – o Estação Paranauê -, o evento destinará também uma premiação para os 14 mestres com mais de 80 anos, que continuam exercendo a profissão.