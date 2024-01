Ministra da Cultura participa da Mostra de Cinema de Tiradentes

A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, e a secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura (MinC), Joelma Gonzaga, participam no próximo sábado, 20, a partir de 12h, do seminário “Cultura e Democracia: o audiovisual na afirmação da soberania nacional”. O evento faz parte da programação da 27ª edição da Mostra de Cinema Tiradentes, que será realizada na cidade de Tiradentes (MG) de 19 a 27 de janeiro.

O Seminário tem como objetivo debater a promoção da cultura e do audiovisual no contexto do desenvolvimento, da defesa da democracia e na afirmação da soberania do Brasil. Além disso, a mesa analisará o aprofundamento das políticas públicas, da universalização de acesso e implantação de marcos regulatórios de proteção e estímulo ao setor.

Mediado pela coordenadora executiva do 2º Fórum de Tiradentes e + Mulheres, Debora Ivanov, a mesa do seminário também contará com a participação da secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, Eliane Parreiras; do secretário de Estado de Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, Fabrício Noronha, e do assessor do Audiovisual da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Pablo Soares Pires.

Mostra de Cinema Tiradentes

A 27ª Mostra de Cinema Tiradentes abre o calendário nacional do setor de 2024. Nesta edição, serão exibidos 145 filmes (entre longas, médias e curtas-metragens), em três cinemas instalados na cidade – Cine-Praça, Cine-Tenda e Cine-Teatro.

Planejada inicialmente para ser um programa de abertura do Centro Cultural Yves Alves, a primeira edição da mostra foi realizada em janeiro de 1998. Já naquele momento, se destacou como uma grande aliada do cinema brasileiro, unindo o propósito de dar uma destinação ao equipamento cultural da cidade.

Com programação abrangente e gratuita, além da exibição de filmes, homenageia o cineasta André Novais Oliveira e a atriz Bárbara Colen; promove o 27º Seminário do Cinema Brasileiro, o 2º Fórum de Tiradentes – Encontros pelo Audiovisual Brasileiro, oficinas, Mostrinha, Mostra Valores, exposições, lançamento de livros, e coloca o cinema em diálogo com as outras artes com atrações artísticas para todas as idades.

Serviço:

Ministra da Cultura na 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes

Data: 20 de janeiro (Sábado)

Seminário “Cultura e Democracia: o audiovisual na afirmação da soberania nacional”

Horário: 12h às 14h

Local: Cine-teatro Aymoré

Data: 21 de janeiro (Domingo)

Visita às instalações da Mostra de Cinema de Tiradentes

Hora: 11h