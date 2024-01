Ministra da Cultura participa da celebração de 15 anos do Ibram, no RJ

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participa, no próximo dia 19 de janeiro, no Rio de Janeiro, da celebração de aniversário do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), vinculado ao Ministério da Cultura (MinC). A autarquia completa 15 anos no dia 20 de janeiro de 2024.

Durante o evento, será apresentada a nova Plataforma do MuseusBr, que trará diversas novidades. No site, serão disponibilizados documentos relacionados à análise de informações sobre os museus brasileiros, incluindo relatórios técnicos, documentos científicos, entre outros. Além disso, haverá um painel analítico para a pesquisa e compreensão aprofundada das informações coletadas sobre os museus. O site permitirá a navegação por mapas, dados cadastrais e novos formatos de painéis analíticos.

Também será divulgada a logomarca alusiva aos 15 anos do Instituto. A logomarca é uma representação vibrante e significativa da trajetória e dos valores que moldaram a instituição ao longo do tempo. Inspirada nas formas geométricas, coloridas e marcantes do característico “m” de museus presente na marca atual, esta versão especial incorpora elementos que simbolizam os diversos caminhos, marcos e conquistas que compõem a história brasileira.