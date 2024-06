Ministra concede entrevista para Brasil em Dia: 20 anos do Programa Cultura Viva em destaque

Nesta terça-feira (25/6), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, concedeu entrevista ao jornal Brasil em Dia, do Canal Gov. Durante a participação ao vivo, a ministra celebrou os 20 anos do Programa Cultura Viva e destacou os investimentos na área audiovisual, ressaltando a importância da retomada das políticas de fomento cultural para a geração de emprego e renda no país.

Programa Cultura Viva

A Política Nacional da Cultura Viva é responsável pela criação e manutenção dos Pontos e Pontões de Cultura pelo Brasil. Em 2024, o Brasil alcançou a marca de mais de 5 mil pontos de cultura em funcionamento, celebrando duas décadas de existência.

“Os pontos de cultura são reconhecidos como ferramentas importantes para o fortalecimento da identidade cultural, abarcando a imensa diversidade de fazer cultura em nosso país. Impactam as comunidades gerando emprego e renda para muitas famílias. Temos uma rede cultural muito forte, que reúne desde aquele pequeno grupo de teatro até as quadrilhas juninas, entre outras manifestações,” afirmou a ministra.

Margareth Menezes relembrou que o Programa Cultura Viva foi criado na gestão de Gilberto Gil e agradeceu a todos os envolvidos ao longo dos anos. Além disso, a ministra anunciou a celebração ao longo do mês de julho. A campanha “Julho Cultura Viva pelo Brasil”, com o mote “Celebre os 20 anos da Cultura Viva com o que você faz”, está com inscrições abertas até 30 de junho aqui.

Avanços no setor Audiovisual

Durante a entrevista, a ministra também celebrou os recentes avanços do Ministério da Cultura para o setor audiovisual. “Recentemente, o presidente Lula anunciou R$ 1,6 bilhão para investimentos em produções cinematográficas. Já investimos R$ 1,2 bilhão em 364 filmes selecionados. Teremos o lançamento de 122 novas salas de cinema e a modernização de outras 52. Tudo isso para que o brasileiro vá cada vez mais ao cinema e se veja, se reconheça,” destacou.

A ministra também mencionou o recente decreto sobre as cotas de tela para a exibição de filmes brasileiros nos cinemas. “É muito importante expandir o acesso ao cinema brasileiro. Tudo isso são ações de reconstrução da nossa cultura,” explicou.