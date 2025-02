Ministra Cida Gonçalves fala sobre campanha Feminicídio Zero no “Bom Dia, Ministra”

A entrevistada desta quinta-feira, 27 de fevereiro, no “Bom Dia, Ministra”, é a titular da pasta das Mulheres, Cida Gonçalves. Durante a conversa, a partir das 8h, ela vai detalhar a mobilização nacional pelo Feminicídio Zero durante o Carnaval do Rio de Janeiro. A ação é uma parceria com Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

Campanha Feminicídio Zero no Carnaval

No período do Carnaval, peças da campanha “Feminicídio Zero – Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada” serão expostas em diversos espaços do Sambódromo da Sapucaí, com painéis, faixa na avenida carregada por mulheres, adesivos nas portas dos banheiros e distribuição de materiais gráficos, impactando uma estimativa de mais de 5 milhões de espectadores que passarão pelo espaço, considerando os dias de ensaios técnicos.

O Feminicídio Zero é uma mobilização nacional permanente do Ministério das Mulheres. A articulação envolve diversos setores do país, a partir de diferentes frentes de atuação — comunicação ampla e popular, implementação de políticas públicas e engajamento de influenciadores.

Ligue 180 e Casa da Mulher Brasileira

As mensagens da campanha lembram que o Carnaval é um momento de festejar, livre de assédio, e que enfrentar e interromper a violência contra a mulher é papel também dos homens. Outro destaque da campanha é reforçar, em todas as peças, a divulgação da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, disponível também no WhatsApp (61) 9610-0180.

Outro assunto que será comentado pela ministra Cida Gonçalves será o fortalecimento e expansão das Casas da Mulher Brasileira (CMB) pelo Brasil. Os espaços oferecem atendimentos multidisciplinares e humanizados às mulheres, compõem um dos eixos do Programa Mulher Viver sem Violência e foi retomado, em março de 2023, pelo Governo Federal.

Recentemente, foram celebrados 10 anos de atividade da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande (MS), assinado repasse de R$19 milhões para construção de uma unidade em Maceió (AL) e inaugurado o Primeiro Centro de Referência da Mulher Brasileira da Região Norte, em Cruzeiro do Sul (AC).

Serviços especializados nas Casas da Mulher Brasileira

Nos espaços, são disponibilizados diversos serviços especializados para atender mulheres em situação de violência: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes. O objetivo principal é facilitar o acesso aos serviços especializados para garantir condições de enfrentamento à violência, o empoderamento da mulher e sua autonomia econômica.

Alinhamento com estados e municípios

A ministra Cida Gonçalves vai abordar, ainda, o esforço para alinhar com estados e municípios a implementação de políticas para as mulheres. Entre as ações defendidas por Cida, estão o lançamento do guia que orienta prefeitos e prefeitas a criar Secretarias de Políticas para as Mulheres nos municípios, o debate sobre políticas públicas para mulheres com ministras, governadoras, prefeitas e gestoras que ocorreu durante encontro nacional em Brasília (DF), assim como as tratativas mantidas durante encontro com prefeitas e vice-prefeitas.

