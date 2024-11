Ministra Cida Gonçalves destaca combate global à misoginia e empoderamento feminino no G20 Social

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, participou do programa Giro Social nesta sexta-feira (15), onde destacou a relevância do papel feminino no G20 Social. Este evento precede a Cúpula dos Chefes de Estado do G20, que acontece no Rio de Janeiro, e se estenderá até sábado (16). Durante a entrevista, a ministra abordou questões cruciais sobre misoginia e empoderamento econômico feminino.

Gonçalves enfatizou que a misoginia e o ódio contra as mulheres são fenômenos globais que necessitam de atenção urgente. No âmbito do Grupo de Trabalho sobre Empoderamento de Mulheres do G20, foi identificado que a autonomia econômica é essencial para que as mulheres possam superar situações de violência e garantir seus direitos fundamentais.

No contexto do Women20 (W20) e do G20 Social, a ministra reforçou que os debates realizados pelos países integrantes reconheceram a misoginia como um problema universal, com nuances de raça e etnia distintas em cada nação. “Os países do G20 discutiram essa questão intensamente, reconhecendo seus diferentes recortes sociais”, afirmou.

O G20 Social, cujo lema sob a presidência brasileira é “Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”, busca incluir vozes não-governamentais nos processos decisórios. Apresentado pela jornalista Karine Melo, o Giro Social reuniu jornalistas convidados para discutir tópicos relevantes sobre o evento e as ações ministeriais.

Entre os principais temas abordados pela ministra estava a autonomia econômica das mulheres como ferramenta crucial para superar a violência e desigualdade salarial. Gonçalves destacou a importância de promover igualdade de salários entre gêneros e incentivar o empreendedorismo feminino.

A ministra também ressaltou desafios específicos, como aumentar a participação feminina nas ciências exatas e desenvolver políticas públicas eficazes por meio da Política Nacional de Cuidados. A aprovação recente de um projeto de lei pelo governo brasileiro representa um avanço significativo nesse sentido.

Além disso, Cida Gonçalves falou sobre iniciativas como a campanha Feminicídio Zero, destacando a necessidade de engajamento da sociedade e dos homens no combate à violência contra mulheres. A Central 180 foi mencionada como um canal vital para denúncias e informações sobre violência doméstica.

O intercâmbio internacional no G20 também foi abordado, com destaque para acordos de cooperação visando o aprimoramento legislativo e troca de experiências na política de cuidados. No contexto político, foi mencionado o atraso do Brasil em relação à paridade de gênero comparado a outros países do G20.

A discussão abrangeu ainda direitos reprodutivos e sexuais, ressaltando consensos alcançados sobre saúde integral feminina apesar das restrições vigentes em diversos países. Por fim, Gonçalves expressou preocupação com propostas legislativas no Brasil que possam representar retrocessos nos direitos reprodutivos das mulheres.

Em suma, as declarações da ministra Cida Gonçalves no programa refletem uma agenda voltada para garantir maior equidade e segurança para as mulheres, dentro de uma perspectiva global e colaborativa impulsionada pelo G20 Social.