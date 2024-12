Ministério Público investiga Hytalo Santos por exploração infantil

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) está conduzindo uma investigação em relação ao influenciador digital Hytalo Santos, devido à suspeita de uso inadequado de imagens de crianças e adolescentes. Os vídeos que têm sido divulgados nas plataformas sociais do dançarino estão atualmente sob análise das autoridades competentes.

A defesa do influenciador, no entanto, afirma que Hytalo é vítima de “acusações infundadas que comprometem sua reputação”. O advogado responsável pela defesa argumenta que os conteúdos respeitam as normas legais vigentes e que o influenciador já forneceu explicações ao MPPB sobre a questão.

Quem é Hytalo Santos

Hytalo Santos, natural da Paraíba e com 26 anos, é conhecido por publicar vídeos em suas redes sociais onde dança junto a jovens, muitos dos quais são menores de idade. Os jovens participantes são frequentemente referidos como “Turma do Hytalo” ou “filhos” pelo influenciador.

Nos vídeos compartilhados, as crianças e adolescentes aparecem usando roupas curtas e realizando danças acompanhadas de músicas com letras de conteúdo sexual.

É importante destacar que, embora esses jovens não sejam formalmente adotados, eles passam parte do tempo sob a supervisão do influenciador.