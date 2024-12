Ministério Público Federal investiga colapso da ponte entre Maranhão e Tocantins

O Ministério Público Federal (MPF) iniciou investigações para avaliar os danos ambientais decorrentes do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os estados do Maranhão e Tocantins. O incidente, ocorrido no último domingo (22), resultou na confirmação de quatro mortes e deixou 13 pessoas desaparecidas.

A queda da ponte provocou a submersão de pelo menos dez veículos, incluindo três caminhões que transportavam uma quantidade significativa de substâncias perigosas: cerca de 25 mil litros de defensivos agrícolas e 76 toneladas de ácido sulfúrico. As operações de busca foram retomadas na manhã desta quarta-feira (25), após uma pausa na terça-feira (23). A força-tarefa, composta por aproximadamente 90 profissionais, conta com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Marinha.

As buscas estão concentradas em botes, com a participação de mergulhadores da Marinha que, no momento, atuam apenas na superfície devido ao risco de contaminação causado pelos produtos químicos que caíram no rio. Uma avaliação das condições do rio Tocantins está agendada para esta manhã, mas até agora não foram encontrados indícios de poluição.

A Marinha do Brasil também está utilizando tecnologia avançada como o SideScan Sonar, que permitiu localizar um dos caminhões a uma profundidade aproximada de 40 metros. Além disso, a chegada de um drone subaquático da Polícia Federal é esperada para facilitar a localização dos veículos e possíveis vítimas.

Entre os corpos já recuperados está o de Lorranny Sidrone de Jesus, uma criança de 11 anos que estava em um caminhão carregado com portas de MDF. Outras vítimas incluem Kecio Francisco Santos Lopes, motorista do caminhão de defensivos agrícolas; Andreia Maria de Souza, que dirigia um caminhão com ácido sulfúrico; e Lorena Ribeiro Rodrigues. Um homem de 36 anos foi encontrado com vida por moradores locais.

A situação da água no Rio Tocantins é preocupante, uma vez que mais de 70 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de agrotóxicos foram despejados no rio. O governo do Maranhão já orientou as comunidades locais a evitar o uso das águas para abastecimento, enquanto amostras estão sendo analisadas por órgãos ambientais para determinar se houve vazamento significativo.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, sobrevoou a área afetada juntamente com os governadores dos dois estados e anunciou um decreto emergencial visando destinar R$ 100 milhões para a reconstrução da ponte. Ele destacou a importância dessa infraestrutura tanto para o transporte econômico quanto social na região e prometeu agilidade nos procedimentos administrativos para sua reconstrução.

A ponte Juscelino Kubitschek foi construída na década de 1960 e possuía uma extensão de 533 metros. A estrutura era parte vital do corredor rodoviário Belém-Brasília e apresentava sinais visíveis de deterioração, alertando moradores sobre sua precariedade. O DNIT confirmou que uma investigação detalhada será conduzida para apurar as causas do colapso estrutural.

Os motoristas estão sendo orientados a utilizar rotas alternativas enquanto as investigações e os trabalhos emergenciais seguem em andamento.