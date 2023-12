Ministério do Turismo premia Fundação PTI por gestão do Complexo Turístico Itaipu

Em terceiro lugar no Prêmio Nacional do Turismo 2023, pela categoria Governança e Gestão do Turismo com o projeto “Modelo de Gestão para o Turismo Sustentável”, a Fundação Parque Tecnológico Itaipu (PTI), foi reconhecida pela gestão sustentável de seu complexo turístico.

O reconhecimento foi concedido pelo Ministério do Turismo (MTur), em cerimônia realizada durante a 7ª edição do Salão Nacional do Turismo, promovido na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF), neste sábado, (16). O prêmio, que tem como tema “O Turismo Transformando Vidas”, é a maior premiação do turismo brasileiro, e busca identificar, estimular e disseminar práticas de sucesso, que potencializem o setor turístico.

O diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Professor Irineu Colombo, comenta que o Complexo Turístico Itaipu é exemplo de como a atividade turística pode auxiliar no desenvolvimento de um território. “Mais do que proporcionar experiências incríveis para quem visita a gigante Itaipu Binacional, nosso modelo de gestão contribui ativamente com o desenvolvimento da região, por meio de investimentos em ciência, tecnologia, cultura, educação, empreendedorismo, e claro, o turismo, e tudo isso com propósito de gerar bem-estar e transformação social”.

O Modelo de Gestão Sustentável do CTI, baseia-se na aplicação de todos os resultados obtidos pela operação de seus atrativos e serviços em ações e projetos do Parque Tecnológico Itaipu. Implantado desde 2007, em 2020, a estrutura de gestão passou por um novo marco, com a construção de uma relação entre a Itaipu Binacional e Fundação PTI de um contrato de concessão aos moldes dos realizados com ativos públicos. “Os recursos obtidos com a atividade turística custeiam a operação do complexo, garantindo os empregos diretos e indiretos de cerca de 250 pessoas”, destaca o diretor de turismo do PTI, Yuri Benites.

Além de reconhecer a importância e a abrangência nos destinos, o prêmio tem ainda como objetivo de valorizar profissionais que tenham atuado, de maneira criativa, inovadora e proativa. Com reconhecimento, pretende-se fazer com que tais iniciativas sejam disseminadas e replicadas em outros destinos brasileiros, em benefício do desenvolvimento do setor no Paraná.

“Esperamos que esse reconhecimento inspire outras iniciativas públicas, no entendimento de como a aplicação de um modelo de gestão e operação baseado em competências locais, que respeitam as características do território, podem auxiliar no seu desenvolvimento”, comenta o diretor de turismo.

Além do modelo de operação do CTI, o prêmio reconhece a nova reestruturação da Fundação PTI, que a partir de 2023, consolida em sua estratégia, ações para o desenvolvimento científico, tecnológico e sustentável do setor, com a implantação da diretoria de turismo.

“Com a nova diretoria, conquistamos protagonismo no setor, e voltamos nosso olhar à produção de conhecimento, metodologias e tecnologias, aplicadas na gestão e operação turísticas, servindo ao Complexo, mas também a outros destinos e atrativos.”, afirmou Yuri. Para 2024, o destaque será implementação do Smart CTI, que transformará o Complexo Turístico Itaipu em um ambiente de experiência turística que dispõe de diferentes tecnologias que visam a melhor experiência do visitante.

ConectaIgu também premiado — O “Programa Nacional de Evolução Digital do Turismo”, de gestão da Smart Tour Brasil, além de vencedora do ConectaIgu, programa de inovação aberta voltado ao setor de turismo de inovação, promovido pelo PTI e Embratur, foi vencedora do Prêmio Nacional de Turismo na categoria Gestão de Dados e Inteligência em Turismo.

Jucelha Carvalho, CEO da Smart Tour Brasil, comenta que “o papel do PTI tem sido fundamental, junto à Embratur, no processo de aceleração do nosso projeto. Ele parte do princípio de integrar as informações dos turistas em um único canal para captura de informações tais como, nome, nacionalidade, gênero, origem racial ou étnica, convicção religiosa, motivo da viagem, tempo de permanência, data de chegada e meio de transporte utilizado, último destino (cidade/pais), próximo destino (cidade/país) facilitando a análise e medição de dados”.

Categorias premiadas — Na categoria Governança e Gestão do Turismo, concorreram juntamente com a iniciativa do PTI, os projetos “Apoio e Profissionalização das Instâncias de Governança Regional (IGRs) do Estado de MS” da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, que conquistou o 2° lugar e o “Turismo em Terras Indígenas de Roraima” do Governo do Estado de Roraima – SECULT/Departamento de Turismo, que conquistou a 1ª colocação.

Turismo em pauta no Governo Federal — Itaipu Binacional esteve presente no Salão Nacional de Turismo, representada por Aline Teigão, gerente de iniciativas de turismo e João André Ribas, gerente de gestão de turismo, que prestigiaram a Fundação PTI no recebimento do Prêmio.

Aline comenta sobre a importância da retomada do evento. “Após 12 anos o Salão de Turismo retorna como um marco, tendo o olhar que evidencia o setor como atividade central da economia. Com o mesmo propósito do desenvolvimento do setor, Itaipu também reestrutura suas ações e mantém seu alinhamento contínuo com o PTI”.

Nesta edição de 2023, foram premiadas Iniciativas de Destaque em 10 categorias, além de 09 categorias de Profissionais de Destaque. Além do PTI, Foz do Iguaçu também esteve representada por Paulo Angeli, idealizador do Festival das Cataratas, concorrendo na categoria Iniciativa Privada – Micro, Pequenos Empreendedores e MEI”.

“Somos parceiros do Festival das Cataratas, um dos mais consolidados eventos de turismo do Brasil, desde sua primeira edição”, comenta Professor Colombo. “Com a implementação da diretoria de turismo em 2023, podemos esperar uma efetiva contribuição do PTI ao evento em 2024”.