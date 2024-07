Ministério das Cidades debate Planos de Adaptação à Mudança do Clima

O Ministério das Cidades participou ativamente de um encontro voltado para debater a construção dos planos setoriais e temáticos de adaptação à mudança do clima no último dia 9 de julho. O evento, realizado em Brasília, contou com a presença dos representantes do GT-Cidades Adaptação, grupo instituído pelo ministro Jader Filho, especificamente para trabalhar no plano setorial do Ministério das Cidades.

O GT-Cidades Adaptação é coordenado pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, contando com a participação de todas as secretarias do Ministério das Cidades (Habitação, Saneamento, Mobilidade e Periferias), da Secretaria-Executiva e do Gabinete do Ministro.

O principal objetivo do encontro, organizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, foi fornecer informações e orientações sobre como elaborar e refinar os objetivos setoriais, apresentando exemplos práticos de ações de adaptação a serem consideradas pelos diversos setores. Durante a oficina, foram discutidos os desafios e demandas específicos de cada setor, promovendo um ambiente colaborativo e de troca de experiências entre os participantes.

A participação do Ministério das Cidades reflete o compromisso da pasta em integrar políticas de adaptação às mudanças climáticas em suas iniciativas urbanas. A equipe do GT-Cidades Adaptação destacou a importância de desenvolver estratégias que considerem as peculiaridades das cidades brasileiras, garantindo que as ações de adaptação sejam eficazes e sustentáveis.

Além de discutir os objetivos setoriais, o encontro também proporcionou um espaço para que os representantes dos diversos setores do governo compartilhassem suas experiências e melhores práticas. A troca de conhecimentos entre os diferentes setores é fundamental para a construção de planos integrados e eficientes de adaptação às mudanças climáticas.

Entretanto, reconhecendo que as políticas de adaptação acontecem nos estados e principalmente nos municípios, o Ministério das Cidades abrirá em breve, na plataforma Redus, um processo de construção participativa do Plano Setorial Cidades. Lá, as pessoas poderão apresentar suas contribuições para a construção desse importante plano, possibilitando uma aproximação às expectativas de todos e todas. Acompanhe as ações do Ministério das Cidades nas redes sociais.