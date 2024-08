Ministério da Saúde reforça importância dos cuidados com a saúde em São Paulo

Na semana do Dia Nacional da Saúde, o Ministério da Saúde reforça a importância de manter as consultas médicas e exames preventivos em dia. Em São Paulo, que possui 98.354 estabelecimentos de saúde, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBSs), hospitais, policlínicas, entre outros, a população tem acesso a uma série de serviços, que vão desde a prevenção até o diagnóstico e tratamento especializado. Além da promoção dos cuidados regulares, a pasta também oferece orientações sobre a adoção de hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas, para garantir uma vida mais equilibrada e saudável.

Em 2024, o Ministério da Saúde promoveu o aumento de 28% no financiamento da Atenção Primária, em relação a 2023, com repasse previsto de R$ 35 bilhões neste ano. Com os novos recursos, será possível ampliar o horário de atendimento da Unidades Básicas de Saúde até as 22h. A meta da pasta é criar, por ano:

2.418 Equipes de Saúde da Família;

3.002 Equipes de Saúde Bucal;

4.167 equipes multiprofissionais.

Em comemoração à data, o ministério também realizou na quarta-feira (7) uma ação que incluiu estandes de vacinação, aferição de pressão arterial, auriculoterapia, yoga, ginástica laboral e uma oficina de primeiros socorros. “Precisamos continuar reforçando a importância do cuidado e da promoção da saúde para a população brasileira”, destacou a ministra Nísia Trindade durante a abertura do evento, que teve como objetivo conscientizar as pessoas sobre a adoção de um estilo de vida mais saudável.

Hábitos saudáveis

Uma dica importante para a melhoria da qualidade de vida é a prática de atividade física. Ela é importante em todas as fases de vida, e contribui para o controle do peso, diminuição da chance de desenvolvimento de alguns tipos de cânceres e também de doenças crônicas.

O Guia de Atividade Física para a População Brasileira do Ministério da Saúde aborda a atividade física em todos os ciclos de vida – crianças, adolescentes, adultos e idosos, – em algumas condições – gestantes e pessoas com deficiência –, além do destaque para a Educação Física Escolar. Também são esclarecidos alguns conceitos importantes como o de atividade física e de seus domínios, o de exercício físico e o de comportamento sedentário. O documento também ressalta o que são capacidades físicas e como elas se relacionam com a saúde.

A pasta também oferta o Guia Alimentar para a População Brasileira. Essa é uma ferramenta para orientar não apenas as ações de educação alimentar, mas também políticas públicas relacionadas à produção, distribuição e oferta de alimentos.

O Guia Alimentar é uma ferramenta estratégica e importante de promoção da saúde e de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, que orienta ações no Sistema Único de Saúde (SUS), além de ser referência para políticas públicas de outros setores do governo federal. A publicação também é referência mundial por seu conjunto de recomendações e potencial de fomento às políticas públicas intersetoriais de saúde, alimentação e sustentabilidade.

Está entre as ações do Ministério da Saúde a ampliação da oferta de medicamentos por meio do programa Farmácia Popular, que agora oferece 95% dos medicamentos e insumos gratuitamente para toda a população. Mais de 1,2 milhão de brasileiros já foram beneficiados somente nas duas primeiras semanas de ampliação.

“Na imunização, também temos grandes avanços. Com a volta do Zé Gotinha e o Movimento Nacional pela Vacinação, conseguimos reverter o cenário de queda de 13 das 16 principais vacinas do calendário infantil e tiramos o Brasil da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo. Um marco reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef”, completa a ministra Nísia Trindade.

Sobre o Dia Nacional da Saúde

O Dia Nacional da Saúde é comemorado no dia 5 de agosto. A data é uma homenagem a Oswaldo Cruz, que ficou conhecido por analisar diversas epidemias e propor a criação de soros e vacinas. Além da alusão ao nascimento do sanitarista, a data conscientiza a população a procurar formas de cuidar da saúde.

“Dentre tantos feitos significativos, Cruz liderou diversas expedições para levar mais acesso à saúde ao interior do Brasil. E após anos de enfraquecimento dos programas sociais, desestruturação do nosso SUS e graves retrocessos, estamos revertendo esse cenário e dando continuidade ao trabalho iniciado por Oswaldo Cruz, de assegurar uma saúde de qualidade para a população brasileira”, celebra a ministra da Saúde, Nísia Trindade.