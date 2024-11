Ministério da Saúde recusa nova vacina Covid e preocupa especialistas em saúde pública no Brasil

O Ministério da Saúde enfrenta um dilema relacionado à gestão de vacinas contra a Covid-19, envolvendo um impasse contratual com a farmacêutica Moderna. Inicialmente, o ministério havia aceitado uma proposta para receber 3 milhões de doses atualizadas, adaptadas à variante JN.1. Contudo, em um movimento inesperado, a pasta optou por recusar essas doses e exigiu a entrega de vacinas mais antigas, voltadas para a cepa XBB, atualmente disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

A decisão de rejeitar as vacinas da variante JN.1 baseia-se no fato de que elas ainda não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que poderia complicar sua importação. Em defesa da escolha, o Ministério da Saúde argumenta que o modelo XBB já é atualizado, seguro e eficaz para o cenário epidemiológico do país.

Apesar disso, fontes internas da Anvisa sugerem que seria viável autorizar a importação excepcional das doses mesmo sem o registro formal. Tal procedimento já foi utilizado em ocasiões anteriores para produtos do SUS. No entanto, representantes do ministério criticam o tempo necessário para essas aprovações pela Anvisa, mencionando uma demora significativa em processos semelhantes passados.

A Moderna comunicou ao ministério que não fabrica mais a vacina adaptada à variante XBB, tendo encerrado sua produção global. Além disso, a empresa destacou que já havia alcançado um acordo preliminar com o governo brasileiro para fornecer as doses mais recentes.

Em resposta às dificuldades encontradas no cumprimento do contrato inicial, o Ministério da Saúde iniciou um processo administrativo contra a Moderna, com possíveis penalidades que incluem multas e restrições futuras em contratos governamentais. A ação ocorre em um contexto onde a equipe liderada por Nísia Trindade comprometeu-se a disponibilizar 70 milhões de doses atualizadas em 2024.

Foram adquiridas 12 milhões de doses atualizadas para a cepa XBB, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto, houve limitações na oferta para vacinação infantil devido à proximidade do vencimento dos lotes existentes. O Ministério aguarda a liberação de novos lotes pela Anvisa e planeja adquirir mais 69 milhões de doses para públicos prioritários. O Instituto Serum e a Pfizer foram vencedores dessa disputa, porém os contratos ainda aguardam formalização.

Recentemente, houve relatos de desabastecimento de vacinas em diversos estados brasileiros. O Ministério da Saúde assegura que os estoques foram reabastecidos e nega qualquer risco iminente de falta de imunizantes, o que é contestado pela realidade; consultamos as UBSs do ABC e a falta da vacina permanece. Paralelamente, uma investigação preliminar conduzida pela Procuradoria da República no Distrito Federal analisa alegações de omissão na gestão da pandemia sob a liderança atual.

Este complexo cenário destaca os desafios contínuos enfrentados pelo governo brasileiro na manutenção e atualização dos estoques de vacinas contra a Covid-19, em meio às mudanças rápidas nas variantes do vírus e às demandas contratuais internacionais.