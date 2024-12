Ministério da Saúde entrega 58 ambulâncias para renovar a frota em São Paulo

Um total de 258 novos veículos foi oficialmente entregue, beneficiando a população de 15 estados brasileiros. Este investimento, que alcançou R$ 74,5 milhões, foi viabilizado através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

A cerimônia de entrega ocorreu na última terça-feira (17) em Sorocaba, São Paulo, com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade. As novas ambulâncias são parte de um esforço para renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), abrangendo 179 municípios e especificamente trinta cidades no estado paulista.

Com o Novo PAC, o governo federal visa promover a universalização de serviços essenciais na rede pública, incluindo o SAMU. Com essa nova entrega, a cobertura do serviço emergencial deve aumentar de 87% para mais de 90% da população brasileira ao longo dos próximos quatro anos, um avanço significativo considerando que o acesso a esse serviço estava estagnado desde 2017.

Entre os anos de 2017 e 2022, aproximadamente 28 milhões de brasileiros não tinham acesso ao SAMU. Em resposta a essa realidade, desde 2023, o Ministério da Saúde tem intensificado seus esforços para expandir a cobertura do serviço, incluindo um aumento de 30% no financiamento federal destinado ao SAMU.

Ao reconhecer os profissionais que atuam nas unidades móveis durante a cerimônia, a ministra Nísia ressaltou as iniciativas da pasta para fortalecer o atendimento emergencial. “Já entregamos 524 unidades do Samu em 2024 e a renovação da frota é uma prioridade do nosso governo. Nosso objetivo é garantir que o Samu esteja acessível a 100% da população brasileira”, afirmou Nísia Trindade.

O prefeito de Foz do Iguaçu (PR), Chico Brasileiro, representou os gestores municipais e expressou gratidão pelo investimento realizado. “Em nome de todos os prefeitos e prefeitas, quero manifestar nossa satisfação. Isso é extremamente importante. Sabemos quantas vidas o SAMU salva diariamente. Ter ambulâncias novas e ágeis é um sinal claro de um governo que se preocupa com as pessoas”, destacou Brasileiro.

A secretária de Saúde do Ceará, Tania Mara Coelho, também fez uma declaração significativa durante o evento. “Nos últimos anos não houve renovação da frota, e muitas ambulâncias já estão com até seis anos de uso. Elas foram essenciais durante a pandemia de covid-19. As novas ambulâncias garantem maior segurança tanto para os profissionais quanto para os pacientes”, afirmou ela, representando o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Entendendo o Funcionamento do SAMU

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) é parte integrante da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e compõe a Rede Assistencial Pré-Hospitalar Móvel. Este serviço é gratuito e pode ser acionado pelo número “192”, operando ininterruptamente durante todo o dia.

O SAMU oferece orientações e despacha veículos equipados com equipes treinadas através de uma Central de Regulação das Urgências, desempenhando um papel crucial na organização do atendimento às emergências na rede pública.