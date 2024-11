Ministério da Saúde entrega 100 ambulâncias para Mogi das Cruzes (SP)

O Ministério da Saúde entregou, nesta quarta (27), 100 ambulâncias para renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no município de Mogi das Cruzes (SP). Com essa ampliação, a pasta chega à marca de quase 600 carros entregues em um ano. O Novo PAC do governo federal está possibilitando a universalização de serviços essenciais na rede pública de todo o país, como é o caso do SAMU. Em quatro anos, a cobertura vai passar de 87% para mais de 90% da população brasileira, ampliando o acesso a esse serviço que estava estagnado desde 2017.

Representando o Ministério da Saúde, os diretores do Departamento de Atenção Especializada e Temática e do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência, Aristides Vitorino e Aline Costa, estiveram presentes na cerimônia.

Para Aline, a renovação de frota e aquisição de novas ambulâncias reforça o compromisso do governo com a saúde da população. “O SAMU 192 é um serviço prioritário muito bem avaliado pela população e uma das estratégias do Ministério da Saúde para cuidar melhor da saúde dessas pessoas. Temos como meta chegar a 100% de alcance, universalizando o serviço. Então, nós queremos todo o país nesse processo de organização da rede e de suporte para o transporte”, disse.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde. O serviço pode ser acessado pelo número “192“, que oferece orientações à população e envia veículos tripulados por equipes especializadas.

O diretor Aristides Vitorino também comentou sobre a valorização da saúde pública em benefício a longo prazo para a toda a população. “O SAMU 192 é uma das nossas prioridades e referências de serviços para o mundo. Junto com os estados e municípios, o objetivo é melhorar nosso sistema de saúde como patrimônio dos brasileiros”, defendeu.

Entre os avanços conquistados para o SAMU 192 na atual gestão está a ampliação em 30% nos valores repassados para custeio do serviço, o que representa um incremento de R$ 396 milhões por ano. Com o reajuste, o total destinado passou de R$1,3 bilhão para R$1,7 bilhão por ano. O aumento buscou minimizar a sobrecarga nos municípios e também é uma forma de incentivar a universalização do SAMU 192, que desde 2013 não recebia atualização nos valores de custeio.