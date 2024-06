Ministério da Saúde anuncia mais de R$ 32 milhões para novas obras em Franco da Rocha (SP)

Ampliar o acesso à saúde e a assistência de qualidade para a população é uma das prioridades do governo federal desde o início da atual gestão. Para garantir a expansão do atendimento por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), a ministra Nísia Trindade anunciou investimento de R$ 32,4 milhões no município de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Do valor total, R$ 30 milhões serão destinados para a construção de uma policlínica e outros R$ 2,4 milhões vão permitir a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). Em viagem ao estado, nesta segunda-feira (10), a ministra também visitou a obra da maternidade regional da cidade.

O recurso anunciado pelo Ministério da Saúde é proveniente do Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC Saúde. Segundo a ministra, o investimento reforça a importância da região para o estado de São Paulo, ampliando o atendimento em saúde. “Teremos uma nova policlínica regional, uma maternidade que será inaugurada em breve e também a UBS. Isso significa fortalecer a saúde da família em toda a localidade e levar mais assistência à população brasileira”, destacou Nísia, após a assinatura do Termo de Compromisso para execução de ações relativas ao Novo PAC.

O governo federal, na gestão do presidente Lula, está investindo R$ 30,5 bilhões na saúde em todo o Brasil por meio do Novo PAC, sendo R$ 11,6 bilhões na etapa atual de formalização. A maior parcela dos recursos está voltada ao enfrentamento de gargalos históricos na atenção primária e especializada, como o aumento do número de Unidades Básicas de Saúde, maternidades, policlínicas e Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

Nova maternidade de Franco da Rocha

Ainda no estado, a ministra Nísia Trindade visitou as obras da maternidade regional de Franco da Rocha. Com mais de 4 mil metros quadrados de área construída, quando finalizada, a nova unidade vai contar com 36 leitos de internação, seis leitos de parto normal, três salas cirúrgicas, seis leitos de UTI neonatal, seis consultórios, quatro salas pré-parto, quatro salas de observação, sala canguru e outros espaços administrativos.

Há mais de 20 anos muitas mulheres da região têm buscado outras cidades, como Caieiras, Jundiaí e São Paulo, para realização de partos. O investimento na obra soma quase R$ 13 milhões em recursos municipais.

Ao longo do dia, a ministra participou também de uma visita ao Museu de Arte Osório Cesar (MAOC), localizado no Complexo Hospitalar do Juquery, e que conta com mais de 200 obras de arte produzidas por ex-pacientes do hospital psiquiátrico. O local ficou mais de dez anos fechado e foi totalmente restaurado.