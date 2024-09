Ministério da Cultura vai à Europa para firmar parcerias e fortalecer políticas culturais

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, embarca para Madrid (Espanha), Roma e Nápoles (Itália), respectivamente, no período de 13 a 22 de setembro, para reuniões com autoridades culturais do governo da Espanha e organismos internacionais Ibero-Americanos sediados em Madrid. O objetivo é debater temas de interesse do Ministério da Cultura (MinC) junto ao Ministério da Cultura da Espanha e aos organismos do Sistema de Cooperação Ibero-Americana sediados em Madrid: a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI).

Agenda bilateral

A ministra terá ainda encontros bilaterais com o Papa Francisco e autoridades do Vaticano. Outra agenda é uma reunião com o prefeito de Roma e representantes da área da cultura, além de participar no Segmento de Engajamento Externo da Reunião de Ministros de Cultura do G7, em Nápoles, para a qual a ministra é convidada de honra.

A reunião de Ministros de Cultura do G7 tem como objetivo abordar a cultura como um bem comum da humanidade, trocando experiências sobre o impacto das estratégias culturais no desenvolvimento sustentável, visando construir um consenso para a inclusão da cultura como um objetivo independente na agenda de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU).

Serviço

Missão oficial da Ministra da Cultura do Brasil a Madrid, Roma e Nápoles

Data: 13 a 22 de setembro de 2024

Local: Espanha e Itália

Agenda MinC na Espanha

Sexta-feira (13/9)

Visita guiada ao Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia

Horário: 20h (hora local)

Local: C. de Sta. Isabel, Centro – Madrid (Espanha)

Apresentação de dança de Israel Galván

Horário: 21h15 (hora local)

Local: Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia

Sábado (14/9)

Visita ao Museu Nacional Thyssen-Bornemisza

Exposição “La memoria colonial em las colecctiones Thyssen-Bornemisza”

Horário: 12h (hora local)

Local: Madrid (Espanha)

Espetáculo Flamenco: “Desplante”

Horário: 20h (hora local)

Local: Templo de Debode – C. de Ferraz, Moncloa – Aravaca – Madrid (Espanha)

Domingo (15/9)

Visita ao Museu do Prado

Horário: 9h (hora local)

Local: Madrid (Espanha)

Segunda-feira (16/9)

Reunião com o Secretário-Geral da Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), Andrés Allamand

Horário: 10h (hora local)

Local: Conversatorio da SEGIB, Paseo Recoletos – Madrid

Reunião com o Secretário-Geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), Mariano Jabonero

Horário: 11h30 (hora local)

Local: Bravo Murillo – Madrid (Espanha)

Reunião com o Ministro da Cultura da Espanha, Ernest Urtasun Domènech

Com participação da diretora-geral de Direitos Cultuais, Jazmín Alejandra Beirak Ulanosky e do secretário de Estado de Cultura, Jordi Martí

Horário: 17h30 (hora local)

Local: Ministério da Cultura da Espanha – Rua Alcalá, Madrid

Agenda MinC em Roma

Quarta-feira (18/9)

Audiência privada com o Papa Francisco

Horário: 8h (hora local)

Local: Vaticano (Roma)

Reunião com o Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, Cardeal José Tolentino de Mendonça

Horário: 10h (hora local)

Local: Vaticano (Roma)

Reunião com o Ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli

Horário: 15h (hora local)

Local: Ministério da Cultura da Itália (Via del Collegio Romano)

Reunião com o Prefeito de Roma, Roberto Gualtieri

Horário: 16h (hora local)

Local: Prefeitura de Roma (Piazza del Campidoglio)

Jantar oferecido pelo Embaixador do Brasil no Vaticano

Horário: 20h30 (hora local)

Local: Palácio Caetani (Via delle Botteghe Oscure)

Quinta-feira (19/9)

Visita guiada para apresentação do projeto de restauração do patrimônio histórico e artístico nacional do Palácio Pamphilj

Horário: 16h (hora local)

Local: Palácio Pamphilj (Roma)

Encontro com integrantes da comunidade brasileira em Roma, seguida de apresentação musical da Camerata Jovem Rochativa

Horário: 18h (hora local)

Local: Palácio Pamphilj, Sala Palestrina (Roma)

Sexta-feira (20/9)

Visita de campo ao Parque Arqueológico de Pompeia

Horário: 19h (hora local)

Local: Pompeia (Nápoles)

Apresentação musical da Nuova Orchestra Scarlatti de Nápoles

Horário: 20h (hora local)

Local: Pompeia (Nápoles)

Jantar oferecido pelo Ministro da Cultura da Itália

Horário: 21h (hora local)

Local: Pompeia (Nápoles)

Sábado (21/9)

Sessão de abertura do seguimento de engajamento externo da Reunião de Ministros da Cultura do G7

Horário: 9h30 (hora local)

Local: Palácio Real, Sala Plenária – Turim (Itália)

Sessão temática “Cultura: instrumento para o desenvolvimento sustentável do mundo”, com foco no continente africano

Horário: 10h (hora local)

Local: Palácio Real, Sala Plenária – Turim (Itália)

Adoção do documento final do seguimento de engajamento externo da Reunião de Ministros da Cultura do G7

Horário: 12h (hora local)

Local: Palácio Real, Sala Plenária – Turim (Itália)

Sessão de encerramento do seguimento de engajamento externo da Reunião de Ministros da Cultura do G7

Horário: 12h05 (hora local)

Local: Palácio Real, Sala Plenária

Almoço oferecido pelo Ministro da Cultura da Itália

Horário: 13h30 (hora local)

Local: Palácio Real, Terraço externo Giardino Pensile – Turim (Itália)