Ministério da Cultura prorroga prazo para envio da documentação do Edital Hip-Hop

O Ministério da Cultura (MinC) anunciou a prorrogação do prazo para envio da documentação complementar do Edital de Premiação – Construção Nacional da Cultura Hip-Hop 2023. Agora, as iniciativas culturais selecionadas têm até a próxima segunda-feira, 24 de junho, para enviar a documentação necessária, com a nova contagem começando em 18 de junho. Esta prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 17 de junho.

Reunião para esclarecimentos

Para tirar dúvidas sobre esta etapa, haverá uma reunião online na quarta-feira, 19 de junho, às 17h, com a diretora de Promoção da Diversidade Cultural do MinC, Karina Gama. Os selecionados receberão o link de participação pelo e-mail cadastrado na inscrição.

Resultado final

O resultado final dos selecionados foi publicado no dia 11 de junho e está disponível neste link. Serão contempladas 325 iniciativas culturais Hip-Hop, divididas em três categorias:

Pessoas físicas: 200 prêmios de R$ 15 mil cada

Grupos/Coletivos/Crews: 75 prêmios de R$ 20 mil cada

Instituições privadas sem fins lucrativos: 50 prêmios de R$ 30 mil cada

A premiação abrange todas as regiões do país, com 89 premiados no Nordeste, 59 no Norte, 33 no Centro-Oeste, 46 no Sul e 98 no Sudeste.

O Edital Hip-Hop reconhece e fomenta a promoção continuada do movimento Hip-Hop no Brasil, incentivando a produção artística e a profissionalização de jovens artistas, agentes e produtores culturais. O investimento total será de R$ 6 milhões, condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério.

Requisitos para envio de documentos

As candidaturas selecionadas devem encaminhar a seguinte documentação:

– Documento de Identificação e CPF: Da pessoa candidata, representante do grupo/coletivo cultural ou responsável legal pela instituição.

– Declaração Conjunta (Anexo 6): Preenchida e assinada (eletronicamente, de próprio punho ou com impressão digital).

– Cadastro Financeiro (Anexo 7): Preenchido e assinado (eletronicamente, de próprio punho ou com impressão digital).

Endereço para envio

Os documentos devem ser enviados preferencialmente para o e-mail edital.hiphop@cultura.gov.br ou por via postal para:

Edital de Seleção Pública MinC nº 10, de 25/10/2023

Edital de Premiação – Construção Nacional da Cultura Hip-Hop 2023

Ministério da Cultura

Esplanada dos Ministérios – Bloco “B”, Sala T-16 – Protocolo Central

Brasília/DF – CEP 70.068-901

Serão inabilitadas as candidaturas que não apresentarem a documentação dentro do prazo definido pelo Ministério da Cultura.