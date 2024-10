Ministério da Cultura e Funarte lançam Circuito Pixinguinha em novo formato

O Ministério da Cultura e a Fundação Nacional de Artes anunciam o retorno do Circuito Pixinguinha. Em novo formato, o projeto, que teve sua última edição realizada em 2017, irá criar circuitos de difusão da música brasileira por todo o país. O lançamento do Circuito será realizado no dia 31 de outubro, às 20h, em Brasília, no Eixo Ibero-Americano (antigo Teatro Plínio Marcos), com a apresentação da cantora Alaíde Costa e a performance da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro (OSTNCS), sob a regência do maestro convidado Joaquim França. O evento contará com a presença da presidenta da Funarte, Maria Marighella; da diretora de Música da Funarte, Eulícia Esteves; do secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Claudio Abrantes; e do idealizador do show, Gustavo Vasconcellos. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla.

“O Circuito Pixinguinha está de volta, e reconhecer a importância dessa iniciativa, que nasceu em 1977 e marcou o imaginário de todo um país, é de um valor imenso para nós e para uma instituição como a Funarte, prestes a completar 50 anos de memória das artes brasileiras.” afirma Maria Marighella, presidenta da Funarte. “O Pixinguinha atravessou a história de muitos e muitas artistas do Brasil. Uma dessas artistas é Alaíde Costa, mestra das artes brasileiras, que participou da primeira edição do projeto, ao lado de Copinha e Turíbio Santos. Hoje, ao lançar o Circuito Pixinguinha, atualizado e em novo formato, afirmamos seu contorno de política pública e sua potência de promover encontros nessa imensa rede das artes. E com muita honra, reabrimos esse caminho com ela, Alaíde Costa, que nos retoma uma história e aponta para o futuro junto a outras tantas artistas por todo o país. Um momento histórico”, destaca.

O Circuito Pixinguinha, dedicado à música brasileira, faz parte do Funarte Rede das Artes – programa de difusão nacional composto por cinco editais: Carequinha, para o circo, Klauss Vianna, para a dança, Marcantonio Vilaça, para as artes visuais, Myriam Muniz, para o teatro, além do Pixinguinha.

Em novo formato, o Circuito Pixinguinha é formado por 44 projetos que percorrerão todas as regiões do país, realizando circuitos, criando conexões e ressaltando a força da música brasileira. Entre os projetos, estão variados gêneros, estilos e linguagens musicais. De Norte a Sul, de Leste a Oeste, cada iniciativa contribuirá para a valorização das cenas e talentos locais. O Circuito Pixinguinha festeja a diversidade musical do Brasil e reconhece cada projeto como importante elo da rede das artes.

Alaíde Costa e Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro

Em plena atividade, aos 88 anos, a cantora selecionou o repertório que apresentará acompanhada da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que comemora 45 anos em 2024, num encontro do cancioneiro brasileiro com a música erudita. “Amo cantar com orquestra porque comecei minha vida musical assim. O repertório que vou apresentar me deixa mais feliz ainda e, principalmente, porque ainda não cantei com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro”, revela a artista.

Pela primeira vez, Alaíde irá se apresentar com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, fundada em março de 1979 pelo maestro Claudio Santoro. Prestes a completar 45 anos de existência, a orquestra já realizou milhares de concertos, temporadas de ópera e ballet, acompanhou artistas nacionais e internacionais, participou de gravações, turnês nacionais e internacionais. Atualmente, é dirigida pelo maestro Claudio Cohen. “Com certeza será um espetáculo feito de momentos especiais e de grandes emoções, principalmente pelo fato de que estaremos diante de uma das maiores intérpretes da música brasileira, sendo acompanhada por uma das principais orquestras do Brasil”, declara o maestro.

