Ministério da Cultura e EcoRodovias apresentam a peça “De bem com a via” em São Bernardo

A peça circense “De bem com a via”, produzida e apresentada pela cia paranaense Palco Sobre Lona, se apresentará na Mini Pista da Ecovias, em São Bernardo do Campo/SP, entre os dias 21/10 a 25/10/2024.

Crédito: Luana Menechini

O projeto é patrocinado pela EcoRodovias, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução, e tem como objetivo principal ensinar e orientar as crianças e adolescentes sobre as leis de trânsito.

Utilizando a linguagem circense e teatral como forma de conscientizar as crianças e adolescentes são abordados entres os temas: as principais regras do trânsito, como atravessar a rua na faixa de pedestres, o uso do cinto de segurança, o respeito com os semáforos e sinalizações, entre outros cuidados. A peça conta com uma equipe de quatro atores e é conduzida por um narrador de maneira lúdica, para assim despertar a compreensão do quão importante é o respeito com as leis de trânsito e com os demais motoristas, para que haja segurança para todos que transitam pelas ruas.

Confira a programação:

Dias: 21/10 a 25/10;

Cronograma:

21/10 – Mini Pista da Ecovias, São Bernardo do Campo – SP – 09h00 e 14h30;

22/10 – Mini Pista da Ecovias, São Bernardo do Campo – SP – 09h00 e 14h30;

23/10 – Mini Pista da Ecovias, São Bernardo do Campo – SP – 09h00 e 14h30;

24/10 – Mini Pista da Ecovias, São Bernardo do Campo – SP – 09h00 e 14h30;

25/10 – Mini Pista da Ecovias, São Bernardo do Campo – SP – 09h00 e 14h30;

Classificação: Livre

Quem é a cia “Palco Sobre Lona”:

A Cia Palco Sobre Lona iniciou suas atividades no ano de 2014, com o propósito de estudo e produção de espetáculos teatrais com linguagens lúdicas, criando uma dramaturgia infanto-juvenil e adulto, utilizando a musicalidade e as técnicas circenses em suas concepções, optamos por esse caminho de trabalho por acreditarmos que os espetáculos se tornam mais ecléticos e alcançam uma faixa etária maior de público, desde então temos realizado montagens nestas perspectivas, participado de projetos, mostras, temporadas, eventos e festivais e editais, no ano de 2020 a Cia Palco Sobre Lona ganhou editais municipais, estaduais e federais, tornando a companhia reconhecida em diversas esferas, a Cia Maringaense também ministra cursos e oficinas em diversas modalidades de artes, e realiza em média de 100 apresentações por ano em diversos municípios do Paraná, atendendo também diversos estados do Brasil.

Sobre a EcoRodovias:

A EcoRodovias é a operadora com maior extensão de malha rodoviária do país. Controlada pelo Grupo ASTM, atualmente administra 11 concessões de rodovias que somam 4,7 mil quilômetros de extensão em oito estados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A companhia está presente em corredores rodoviários de escoamento da produção agrícola e industrial, bem como em relevantes eixos turísticos do país. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável, a EcoRodovias mantém metas para alcançar novos patamares em reduções nas emissões de CO2, segurança, diversidade, equidade e inclusão. Como resultado de suas práticas, a empresa integra importantes carteiras da B3 relacionadas a práticas ESG, tais como índices de Sustentabilidade, Diversidade e Governança. Para mais informações, acesse www.ecorodovias.com.br.