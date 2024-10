Nova temporada “Villa-Lobos, Cantigas e Crianças” no Rio

Em uma combinação lúdica de música, encenação e animações 2D, a Caseiras Produções Culturais apresenta “Villa-Lobos, Cantigas e Crianças”. O espetáculo teatral infantil, baseado nas cantigas populares recolhidas e sistematizadas pelo Maestro Heitor Villa-Lobos, em sua seleção do guia prático, traz uma experiência imersiva nas tradições culturais brasileiras. Com uma temporada de cinco apresentações abertas ao público, “Villa-Lobos, Cantigas e Crianças” será encenado de 20 de outubro a 03 de novembro, na Ecovilla Ri Happy, no Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro.

O espetáculo estimula a imaginação das crianças, por brincadeiras e cantigas de rodas que pouco têm sido lembradas na vida contemporânea. Com participação do Quinteto Villa-Lobos em cena, acompanhados por Paulino Dias na percussão, cinco atores cantam e manipulam bonecos em um cenário também composto por animações 2D, inspirados no artesanato e repertório autenticamente brasileiro.

A apresentação ganha vida sob direção de Ana Luisa Lima, diretora e idealizadora do espetáculo. “Nesse projeto, tenho a honra de criar um espetáculo para crianças a partir do guia prático de Heitor Villa-Lobos. Esse CD me persegue há décadas, assim como a convicção de que precisamos formar nosso público, principalmente as crianças, com a máxima qualidade, lhes oferecendo justamente o que a grande mídia não oferece. É a arte educando ouvidos e olhos. Em um projeto acalentado há tantos anos, juntamos antigos amigos cujo trabalho e dedicação ao teatro eu sempre admirei, somados a jovens que trazem o brilho nos olhos a cada novidade apresentada. Esse processo é muito especial para mim, pelo teatro, pelos afetos e, por fim, por nossas crenças que não nos deixam desistir.”, comenta.

Para Paulo Sérgio Santos, diretor musical da peça, “o Espetáculo resgata canções e tradições da nossa cultura que, com a correria da vida contemporânea, tendem a desaparecer. É um espetáculo muito rico e conta com ilustres profissionais, sejam eles atores, cantores e músicos do Quinteto Villa-Lobos, que fez 60 anos de aniversário de Fundação. Há ainda projeções e detalhes muito sutis. Eu considero uma ‘joia’ esse Projeto da Caseiras Produções – Ana Luisa e Beatriz e todo o elenco de profissionais altamente gabaritados. É preciso ter cuidado para que a nossa cultura não seja estraçalhada pelo “’MUNDO MUDERNO’”!

Composto por uma equipe artística primorosa, “Villa-Lobos, Cantigas e Crianças” conta ainda, além do Quinteto Villa-Lobos e de Paulino Dias, com os atores manipuladores de boneco Márcio Nascimento e Raquel Selig, membros da Cia PeQuod e vencedores do 8º Edição do Prêmio CBTIJ de Teatro Para Crianças – 2023 – na categoria “trabalho de formas animadas” com o espetáculo “Pluft, o fantasminha” e com a Direção de Arte de Carlos Alberto Nunes.

Os ingressos estão disponíveis para compra na bilheteria do local e pelo site Eventim.

Este projeto é contemplado pela Lei Federal de incentivo à Cultura, com patrocínio da ArcelorMittal e co-patrocínio da Drilltec, e tem a realização da Caseiras Produções Culturais.

Sinopse

Em “Villa-Lobos, Cantigas e Crianças”, somos levados em uma encantadora jornada musical, onde o personagem principal, Seu Francisco, conduz o espetáculo relembrando histórias de sua vida em uma noite de São João. Combinando música, teatro e tecnologia, o espetáculo envolve bonecos, coristas, músicos e projeções 2D animadas, sob a direção artística de Ana Luisa Lima. A excelência musical é garantida pelo Quinteto Villa-Lobos em uma experiência emocionante, celebrando a cultura popular brasileira.

Mais sobre o Quinteto Villa-Lobos

Fundado em 1962 para divulgar a música de câmara brasileira, o grupo abriu as comemorações do ano Villa-Lobos em Paris em 1987. Em 2001 se apresentou com Egberto Gismonti no Festival “Tocar La Vida” na Argentina e recebeu o Prêmio Carlos Gomes como melhor grupo camerístico do país. Em 2002 foi homenageado por seus 40 anos com a série “Quinteto Villa-Lobos – 40 Anos de Música Brasileira” no CCBB/RJ. Participou do Projeto Sonora Brasil-SESC, se apresentando em 32 cidades brasileiras. Em 2006 venceu o “Circulação de Música de Concerto” promovido pelo CEMUS-Funarte e patrocínio Petrobras, realizando 12 concertos no Nordeste. Encerrou a “Copa da Cultura” com concerto em Berlim, Alemanha.

Em 2008 realizou o projeto Oi apresenta: Quinteto Villa-Lobos no Rio de Janeiro, com 35 concertos e oficinas por cidades do estado, turnê do CD Quintetos de Sopro Brasileiros, além de apresentações e oficinas no Chile, Paraguai, Peru e Equador a convite do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Em 2009 se apresentou em vários países africanos, também a convite do Ministério – e em dezembro encerrou um Festival dedicado a Villa-Lobos com concerto na Rádio-France, Paris. Sempre fiel à proposta inicial, o grupo participa de eventos em outros âmbitos, como o “Chorando Alto”, festival anual de choro realizado em outubro de 198 no SESC Pompéia, além de diversas apresentações no Clube do Choro de Brasília e no Festival “Sopros do Brasil” no SESC Pinheiros–SP. Em 2012, comemoraram 50 anos de atividade ininterrupta do grupo com o projeto Quinteto Villa-Lobos – 50 anos de música com gravação de DVD e blu-ray e uma série de concertos na cidade do Rio de Janeiro.

Raquel Selig e Marcio Nascimento

Membros da Cia PeQuod de Teatro de Animação, ambos são atores cariocas com diversas indicações e prêmios. Raquel participou de apresentações na europa com diferentes espetáculos, como Sangue Bom, PehQuoDeux, entre outras. É fundadora do Coletivo Eu amo a Rua, coletivo de investigação, ensino e produção de teatro de animação. Marcio atuou e dirigiu ao lado de Miwa Yanigizawa o espetáculo Iago, pelo qual concorreu ao Prêmio Shell de Melhor Ator. Recebeu prêmios por: “Casa Caramujo”, “A feira de maravilhas do fantástico Barão Munchausen”, “O gigante egoísta”, entre outros.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor. Saiba mais em: www.famb.org.br.

Mais sobre a Caseiras Produções

A proposta da Caseiras Produções Culturais está no próprio nome: a realização de projetos de forma artesanal. A Caseiras atua em diversos ramos culturais, principalmente teatro, música e audiovisual e seus projetos busca-se especialmente a brasilidade, inovação e atualização de conteúdos relevantes e históricos.

Além de ter como missão difundir as culturas brasileiras e democratizar o acesso a todos os tipos de linguagens e gêneros artísticos, os projetos da Caseiras sempre dialogam com a formação de novos públicos, e no caso de um espetáculo infantil, esse objetivo torna-se ainda mais importante, já que estão sendo formados novos públicos, independente de classes sociais, democratizando verdadeiramente o acesso aos bens culturais.

Ficha Técnica

Elenco

Clarissa Waldeck

Deco Almeida

Márcio Nascimento ou Fabricio Neri

Raquel Botafogo

Sophia Fried

Paulino Dias ou Marcus Thadeu- Percussão

Quinteto Villa-Lobos

Aloysio Fagerlande ou Jeferson Souza – fagote

Cristiano Alves – clarineta

Philip Doyle ou Tiago Carneiro – trompa

Rodrigo Herculano ou Juliana Bravim- oboé

Rubem Schuenk – flauta

Equipe de Criação

Idealização e Direção-Geral: Ana Luisa Lima

Roteiro: Ana Luisa Lima e Beatriz Lima

Diretora assistente: Raquel Selig

Direção de movimento: Laís Salgueiro

Direção musical: Paulo Sérgio Santos e Marcílio Lopes

Diretora Musical, Assistente e Preparadora vocal: Virgínia Van der Linden

Arranjos: Marcilio Lopes

Diretor de Arte: Carlos Alberto Nunes

Cenógrafa e Figurinista assistente: Arlete Ruas

Desenho de Luz: Celma Ungaro

Concepção das projeções: Beatriz Lima e Nicole Schlegel

Ilustrações: Caren Cristine

Animações: Beatriz Lima e Oto Guerra

Mapeamento e operação de projeções: Antonia Muniz

Produção

Direção de Produção: Heloisa Prando

Produção Executiva: Sonja Figueiredo e Neco Fx

Planejamento: Beatriz Lima

Gestão administrativa e Prestação de Contas: Janaína Santos – Marejá Gestão Cultural

Captação de apoio: Oh Glória Produções

Sonorização: Gugu – Pró Áudio

Assistente de Produção – Theo Figueiredo

Estagiária de Arte: Mariana Barboza

Estagiário de Direção: Gabriel Peixe

Estagiário de Produção: Pedro Telles

Comunicação

Assessoria de imprensa: Flávia Tenório – LEAD Comunicação

Identidade visual: Caren Cristine

Filmagens: Tetsuya Maruyama

Fotos de Divulgação: Renato Mangolin

Mídias sociais: Heleno Galerani

Site: Rafael Baeta

Realização: Caseiras Produções Culturais

Serviço

“Villa-Lobos, Cantigas e Crianças”

Datas: 20 de outubro a 03 de novembro de 2024, sábados e domingos

Horário: 16h

Local: Ecovilla Ri Happy RJ

Endereço: Rua Jardim Botânico, nº 1008 – Rio de Janeiro/RJ

Como participar

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) |

Venda de Ingressos: Bilheteria Ecovilla Ri Happy RJ e site Eventim (https://www.eventim.com.br/artist/ecovilla-ri-happy/villa-lobos-cantigas-e-criancas-3727501)

Mais informações: https://caseiraproducoes.art.br/projetos/villalobos/index.html