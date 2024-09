MINI confirma os novos MINI Cooper E eMINI Cooper SE para o Brasil

O carro perfeito para a mobilidade elétrica urbana. Este é o novo MINI Cooper 100% Elétrico, que chega completamente renovado ao Brasil e em duas versões. Unindo o conceito sustentável da propulsão elétrica e o DNA Go-Kart Feeling tão tradicional da marca britânica, o modelo que simboliza o futuro totalmente elétrico da marca está confirmado para o Brasil. A pré-venda dos modelos será anunciada em breve.

Disponível em duas versões (E e SE), o novo MINI Cooper 100% Elétrico oferece potência e alcance superiores, para se encaixar perfeitamente em todos os tipos de uso. O inédito MINI Cooper E substitui o MINI Cooper SE da geração anterior, porém com mais desempenho e maior alcance. Vem com um motor elétrico de 184 cv e 290 Nm de torque. Com esse conjunto, o novo modelo acelera de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos. O alcance divulgado pelo Inmetro é de até 246 quilômetros.

Já a nova versão topo de linha, MINI Cooper SE, oferece agora uma performance e uma autonomia ainda maiores. Com 218 cv e 330 Nm de torque, o modelo icônico acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,7 segundos. Para o MINI Cooper SE, o alcance divulgado pelo Inmetro chega 303 quilômetros, devido a bateria de maior capacidade, com 54,2 kWh.