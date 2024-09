Minhas Experiências Ford é tema de nova campanha da marca

A Ford estreou uma campanha cujos astros principais não são exatamente os veículos, mas as experiências que eles proporcionam para os clientes, com soluções conectadas, convenientes e personalizadas para facilitar o seu dia a dia – veja aqui.

A produção com belíssimos cenários retrata clientes do Bronco Sport, da F-150, da Maverick, do Territory, da Ranger, do Mustang e do Mustang Mach-E em diferentes situações usando as Minhas Experiências Ford para ganhar tempo e fazer o que mais gostam.

Com o aplicativo FordPass Connect, por exemplo, é possível localizar o veículo, ter acesso a dados e receber alertas em tempo real e dar partida remota com acionamento do ar-condicionado para a cabine estar na temperatura ideal no momento da saída.

Ou, então, fazer o agendamento de serviços online escolhendo a concessionária e o consultor de sua preferência, com acesso aos itens incluídos e preços de forma transparente. Se preferir, o cliente pode ainda agendar o Serviço Leva e Traz para a retirada e entrega do veículo no local que indicar.

Para tirar dúvidas sobre o funcionamento de todos os equipamentos do veículo, a Ford criou o Guia 360, com tutoriais práticos e intuitivos. Outra opção é acessar o Ford Expert, time de especialistas altamente capacitados para auxiliar em dúvidas sobre a Ranger, Ranger Raptor e Mustang Mach-E.

“O Minha Experiências Ford é um pacote de soluções desenhadas especialmente para trazer mais conforto e praticidade para o dia a dia dos nossos clientes. E tudo isso está sempre disponível para ele na palma da mão, na hora que precisar”, diz Matheus Amaral, gerente de Marketing da Ford.