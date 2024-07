“Minha obsessão é permitir que todas as pessoas tenham o direito de estudar”, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira, 23 de julho, o investimento de R$ 79,3 milhões para a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O anúncio ocorreu durante a cerimônia de comemoração dos dez anos do campus Lagoa do Sino, no município de Buri, interior de São Paulo. O valor integra uma série de recursos do Governo Federal para consolidação da universidade, por meio do Novo PAC.

“A minha obsessão é permitir que todas as pessoas deste país, nascidas dentro desses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que tenham o nosso sangue, o nosso DNA, tenham o direito de estudar, o direito de ter oportunidade, de fazer um curso profissional, de fazer um curso técnico e de virar doutor ou doutora”, destacou o presidente na solenidade.

Lula também ressaltou o plano de construção de novos institutos federais para dar mais oportunidades para a população brasileira acessar o ensino técnico e superior. “Quando eu terminar o meu governo, nós vamos ter 782 institutos federais para garantir que nesse país todo mundo tenha o direito de ter uma profissão, conhecimento e de tirar proveito da sua inteligência para aperfeiçoar o seu conhecimento, melhorar a produção do Brasil, melhorar cientificamente as coisas que nós fazemos, melhorar do ponto de vista tecnológico. Porque um país importante não é só aquele que exporta soja, milho e minério de ferro, é aquele que exporta inteligência, conhecimento e gente para produzir coisas de valor agregado. É com esse país que eu sonho”, disse.

O ministro da Educação, Camilo Santana, apontou as melhorias previstas para o campus Lagoa do Sino. “Esse campus vai ganhar uma biblioteca nova, vai ganhar auditório, vai ganhar melhor infraestrutura. Hoje, este campus tem cinco cursos: engenharia agronômica, ambiental, engenharia de alimentos, administração e ciências biológicas. A nossa meta aqui são 11 cursos. Reitora, pode ficar certa, nós vamos trabalhar para que a gente possa construir esse sonho que é de vocês”, afirmou.

AGRICULTURA — O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, relatou que a pasta está desenvolvendo cinco projetos no campus Lagoa do Sino. Um deles envolve a plantação de soja. “A semente dessa soja é entregue aos assentamentos de reforma agrária dessa região e de outros do Brasil, inclusive do Paraná, para que os agricultores tenham acesso a semente convencional e uma semente que não seja transgênica e uma semente orgânica também”, contou.

“O segundo projeto que tem aqui é um projeto de melhoria genética do gado leiteiro. Uma vaca que às vezes dá três litros, com essa melhoria genética, ela vai passar para 20, 30, até 40 litros de leite. Um terceiro programa que a gente está fazendo é de qualificação das cooperativas, que é o programa Mais Gestão. Nós precisamos ajudar os agricultores a montar suas cooperativas e melhorar a qualidade das suas cooperativas”, prosseguiu Teixeira. Há ainda o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), que promove a inclusão de filhos de agricultores da reforma agrária na universidade, e um projeto que abrange uma fábrica de bioinsumos.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL — Camilo Santana lembrou que, neste ano, o presidente Lula sancionou a lei que instituiu a Política Nacional de Assistência Estudantil. “Vocês sabem quanto foi investido em 2022 em assistência estudantil nas nossas universidades? R$ 900 milhões. Este ano, nós estamos investindo R$ 1,5 bilhão. Nós estamos aumentando em 65% os valores de assistência estudantil nas nossas universidades, em todo o Brasil. Desde que foi criada a assistência estudantil, nunca houve um reajuste. Nós ampliamos a bolsa de assistência estudantil de R$ 400 para R$ 700. Nós ampliamos a bolsa de indígena e quilombola de R$ 900 para R$ 1.400 por mês”, declarou.

LAGOA DO SINO – Com o anúncio desta terça-feira, está previsto investimento de R$ 13 milhões para o campus Lagoa do Sino, que serão direcionados para obras de expansão da infraestrutura elétrica, da biblioteca, do auditório e da urbanização. Além disso, projetos futuros incluem a construção de pórtico de entrada e guarita, visando melhorar a segurança e identificação do campus.

Fundado em junho de 2014, o campus Lagoa do Sino foi criado após o presidente Lula ter abraçado o projeto do escritor Raduan Nassar de doar o terreno de sua fazenda para uma universidade. O espaço está situado no Vale do Ribeira e as atividades contribuem para o desenvolvimento social da região, respeitando e valorizando a agricultura familiar, principal atividade econômica. Há também uma relação direta da universidade com comunidades indígenas e quilombolas locais.

“Celebrar os dez anos do campus com a certeza de que foi possível concretizar grande parte do sonho do Raduan e assentando alguns tijolos bem firmes no sonho do nosso presidente é motivo de grande felicidade. Com muita segurança, posso afirmar que tudo foi possível a partir do engajamento dessa comunidade, daqueles que por aqui passaram e que contribuíram com esse projeto transformador”, afirmou a reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira.

Ao longo dos anos, mais de 600 estudantes foram formados, contribuindo diretamente para a transformação socioeconômica da comunidade local. O modelo pedagógico do campus, centrado em desenvolvimento sustentável territorial, soberania alimentar e apoio à agricultura familiar, tornou-se exemplo nacional de integração entre ensino, pesquisa e extensão.

SÃO CARLOS E SOROCABA – O campus São Carlos receberá investimentos que atenderão a construção de centro de pesquisa, edifícios universitários, reforma e ampliação do Hospital Universitário, e outras construções e ampliações. Ao todo, serão direcionados para a unidade R$ 61,3 milhões. Para o campus Sorocaba, o valor de investimento será de R$ 5 milhões, para construção do restaurante universitário.

UNIVERSIDADES E HOSPITAIS – No dia 10 de junho, o Governo Federal anunciou o investimento de R$ 5,5 bilhões para a consolidação e expansão das universidades e dos hospitais universitários federais. O investimento é parte do Novo PAC e será dirigido à criação de dez novos campi universitários, espalhados pelas cinco regiões do país, e a melhorias na infraestrutura de todas as 69 universidades federais. Além disso, será repassado R$ 1,75 bilhão para realização de obras em 31 hospitais universitários da Ebserh, sendo oito novos.

INSTITUTOS – Com objetivo de ampliar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica, o Governo Federal está criando oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis. Nesse sentido, anunciou em março a criação de 100 novos campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). A iniciativa contempla todas as unidades da Federação, gerando 140 mil novas vagas, majoritariamente de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Serão investidos R$ 2,5 bilhões na construção dos novos campi e R$ 1,4 bilhão na consolidação dos institutos federais existentes, com foco na construção de restaurantes estudantis, bibliotecas e ampliação de salas de aula.