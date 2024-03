Minha Down é Up! promove a 5ª Caminhada Down de Guarulhos

No próximo domingo, dia 24 de março, acontece a 5ª edição da Caminhada Down, um evento anual que reúne centenas de pessoas para promover a inclusão e celebrar a diversidade das pessoas com Síndrome de Down. Organizada pela ONG Minha Down é UP!, a caminhada tem como objetivo incentivar, debater e promover a integração desses indivíduos em diferentes camadas da sociedade.

Este ano, a concentração será no Bosque Maia, a partir das 7h da manhã e as inscrições podem ser feitas até o dia 22 de março pelo link https://linktr.ee/caminhadadownguarulhos. Com o tema “Não aos estereótipos e fim do capacitismo! Um é diferente do outro”, a expectativa é de que o evento reúna uma grande diversidade de participantes, além de pessoas com Síndrome de Down, familiares, amigos, profissionais da área da saúde, educadores e membros da comunidade local. Realizada desde 2017, já participaram do evento mais de 10 mil pessoas.

“Estamos comprometidos em garantir que as pessoas com Síndrome de Down tenham as mesmas oportunidades e acessos que qualquer outra pessoa na sociedade”, afirma Danieli Hernandes Ferraz, cofundadora do projeto “Minha Down é UP!”. “Nosso objetivo é combater estereótipos e preconceitos, promovendo uma cultura de inclusão e respeito à diversidade”.

O percurso da caminhada tem 2 km, passando pela Av. Paulo Faccini e pela Av. Salgado Filho, importantes vias em Guarulhos. Ao todo, o encontro deve durar aproximadamente quatro horas. Além da caminhada, as famílias poderão participar de diversas atividades motoras, ações de musicoterapia, pintura facial, pintura com giz de cera e atividades com massinha de modelar.

Ao promover essa iniciativa, a Minha Down é UP!, que recentemente foi reconhecida como de utilidade pública, busca celebrar as conquistas desses indivíduos e também destacar os desafios enfrentados por eles e a necessidade de criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todos, o que fortalece o compromisso da instituição com a defesa dos direitos e a busca por políticas públicas adequadas para as pessoas com Trissomia 21.

“A inclusão das pessoas com Síndrome de Down na sociedade é um imperativo moral é um direito fundamental. Ao ser um apoiador do evento, seja como participante, patrocinador ou voluntário, estamos não apenas celebrando a diversidade, mas também reafirmando nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva para todos”, destaca a mãe a Sophia, que é a principal inspiração para a construção de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido até hoje, desde a fundação da Minha Down é UP!

SERVIÇO:

5ª Caminhada Down de Guarulhos

Data: 24 de março de 2024 (domingo)

Horário: 8h (largada)

Local: Bosque Maia (Rua Paulo Faccini, Guarulhos, SP)

Gratuito

Inscrições: www.minhadowneup.com.br/kit